توزيع أكثر من ألف سلة رمضانية على الأسر محدودة الدخل ببلدية طبرق

قامت لجنة الأزمة ببلدية طبرق، اليوم الأحد، بتوزيع أكثر من ألف سلة رمضانية على الأسر ذات الدخل المحدود، تبرع بها أحد رجال الأعمال.

من جانبه، قال عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، ورئيس لجنة الأزمة، منصور أمداوي، في تصريحات صحفية، إن “اللجنة بدأت في توزيع السلال الرمضانية على أكثر من ألف أسرة بالمدينة”، مشيرًا إلى أن “المواد الغذائية تبرع بها رجل أعمال، وسلمها للجنة الأزمة ليتم توزيعها على الأسر الفقيرة”.

وأوضح «أمداوي» أن “السلال الرمضانية تحوي سلع غذائية تمثلت في عدد 500 كيس من السكر، ومثلها من الدقيق، والأرز، وكذلك صناديق الطماطم، والزيت”، موضحًا أن “لجنة الأزمة قامت بتوزيع عدد منها على الفروع التابعة للبلدية ليتم توزيعها على الأسر الموجودة بهذه الفروع”.

وأفاد «أمداوي» أن “المستهدفين بالتوزيع هم أصحاب الحوافظ، وذوي الدخل المحدود، والعائلات الفقيرة، وجمعية الصم والبكم، والنازحين”.