سرت..جهاز الإسعاف يواصل دعمه للجنة الطبية لمجابهة كورونا

قدم جهاز الإسعاف والطوارىء بالحكومة الليبية سيارة إسعاف -حديثة مُجهزة نوع “هوندايا -إلى اللجنة الطبية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا المستجد،كوفيد-19.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا ببلدية سرت “محمد الاميل” إن سيارة الإسعاف التي وصلت إلى مقر عيادة الحميات التابعة للجنة الطبية سرت، بمجمع عيادات سرت المركزي التابع لوزارة الصحة بالحكومة الليبية سيتم استغلالها في نقل العينات في حالات الاشتباه بفيروس كورونا إلى المختبر الرئيسي بشرق المدينة.

ويأتي هذا الدعم وغيره من قبل جهاز الإسعاف والطوارىء التابع للحكومة الليبية ضمن مساعي مختلفة واجراءات تتخذها وزارة الصحة في إطار خطتها الشاملة لمواجهة الفيروس في كافة المناطق التابعة للحكومة وبقدر الإمكانات المتاحة والميزانيات مع توخي أن تصل عينات الدعم لجميع المناطق بدون استثناء تباعاً وأول بأول – حسب السلطات الصحية بالحكومة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية