طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والحرارة ليوم الاثنين.. وتنبيه هام

توقع خبراء الارصاد في تقارير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الاثنين ان تشهد الاجواء طقس متقلب مع رياح قوية على بلادنا نتيجة عبور منخفض جوي صحراوي.

وبحسب التقارير تشهد الاجواء الليلة ونهار الثلاثاء رياح جنوبية ” قبلي ” نشطة على مناطق واسعة من الجنوب والحمادة الحمراء والمناطق الغربية والخليج.

وتسبب اثارة الغبار والعجاج وتدني الرؤية الافقية، تتحول بداية من ظهر الغد الى غربية على مناطق الشمال الغربي.

وتوقعت التقارير ان تشهد الاجواء إحتمالية هطول امطار خفيفة على المناطق الساحلية وجبل نفوسة والدواخل بشكل متفرق مصحوب بخلايا رعدية متفرقة خلال فترة الصبتح.

فيما تكون الرياح ايضا تنشط على الخليج ومناطق الشمال الشرقي باليومين القادمين تسبب اثارة الغبار ببعض المناطق.

وتسجل درجات الحرارة ارتفاع بمناطق الجنوب والجفرة والخليج لتصل اواسط الثلاثينات ، وترتفع نسبيا بالمناطق الشرقية، بينما تسجل الحرارة تراجعا بالمناطق الغربية مقارنة بهذا اليوم.

وبشكل عام الطقس متقلب ويتميز برياح نشطة الى قوية تسبب اثارة الغبار (عجاج).

تنبيه هام

يوم الاثنين من المتوقع أن تشهد مناطق الشمال الغربي بالإضافة إلى الحمادة وغدامس رياحاً جنوبية غربية “قوية” نسبياً يقوم بدفعها منخفض جوي يتمركز وسط تونس، حيث قد تتجاوز سرعة هبات هذه الرياح محلياً الـ 70 كيلومتر في الساعة، الأمر الذي يعمل على إثارة الغبار والأتربة -عجاج- ويحد من مستوى الرؤية الأفقية، خصوصاً بالمناطق الداخلية المفتوحة والصحراوية.

درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:

المنطقة الغربية مابين 23°- 34° درجة.

المناطق الوسط والجنوب مابين 26°- 40° درجة.

المناطق الشرقية والجبل الاخضر مابين 22°- 33° درجة.

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