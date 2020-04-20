البرلمان العربي يطالب تركيا بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الخاص بحظر توريد السلاح لليبيا

طالب مكتب البرلمان العربي، فى قرار صدر عقب اجتماعي “عبر الإنترنت”، تركيا باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، داعيًا جميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، والالتزام بهُدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وبحسب بيان للمكتب، فقد عقد الاجتماع ، برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومشاركة نواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد في العالم العربي.

و دعا القرار الصادر أيضا الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.