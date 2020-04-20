«مشايخ بني وليد»:عازمون على تحرير العاصمة من ذيول الأتراك

أعلن أعيان ومشايخ مدينة بني وليد، استنكارهم لموقف الجامعة العربية إزاء الغزو التركي وجلب المرتزقة السوريين لتدمير ليبيا، العضو في الجامعة العربية.

وأبدى أعيان بني وليد، في بيان مصور، الأحد، اطلعت عليه «الساعة 24» استغرابهم من “استمرار الجامعة العربية بالاعتراف بحكومة الصخيرات وصمتها الرهيب، وما تتعرض له ترهونة من محاولات بغيضة يائسة لزعزعة الأمن وترويع الآمنين من الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا وقطر، معتبرين أن ذلك دليلًا على تواطؤ الجامعة العربية، وخذلان لاتفاقية الدفاع العربي المشترك”.

وأكد أعيان ومشايخ بني وليد في ختام بيانهم، على عزمهم تحرير العاصمة من ذيول الأتراك، مؤكدين وقوفهم مع أهالي صبراتة وصرمان ومدن المنطقة الغربية.

كما أعلنوا في بيانهم دعم قوات الشعب المسلح والقوة المساندة من أبناء القبائل، مشددين على دعمهم الكامل بكل ما أوتوا من قوة بشرية ومادية لقوات الجيش والقيادة العامة.