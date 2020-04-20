مرغم: بعث الله كورونا على أوروبا وحمى تركيا ليُعينها وتتفرغ لمعاركها في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – سامر أبووردة |

20 April, 2020

قال عضو المؤتمر الوطني سابقا محمد مرغم، إن الاتحاد الأوروبي يعاني الآن من مشاكل داخلية، مضيفا: “كورونا كشفت حقيقة ضعف الروابط والأنانية بينهم”

وتابع مرغم، في لقاء عبر قناة “التناصح”، أن “كورونا كان ظرفا ربانيا، بعث عليهم هذا الفيروس لكي تتفرغ تركيا لمعاركها في ليبيا، وحمى تركيا جزئيا”

وأكمل: “بالنسبة لكوارث فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، تركيا تُعتبر بعيدة نوعا ما، أو جاءتها الجائحة بضعف ولم تكن مؤثرة لا على الاقتصاد ولا على الأداء الحكومي أو الأداء العسكري”، مردفاً: “هي من الريح التي يبعث بها الله لتعين عباده المؤمنين في معاركهم”