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مرغم: بعث الله كورونا على أوروبا وحمى تركيا ليُعينها وتتفرغ لمعاركها في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – سامر أبووردة |

20 April, 2020

قال عضو المؤتمر الوطني سابقا محمد مرغم، إن الاتحاد الأوروبي يعاني الآن من مشاكل داخلية، مضيفا: “كورونا كشفت حقيقة ضعف الروابط والأنانية بينهم”

وتابع مرغم، في لقاء عبر قناة “التناصح”، أن “كورونا كان ظرفا ربانيا،  بعث عليهم هذا الفيروس لكي تتفرغ تركيا لمعاركها في ليبيا، وحمى تركيا جزئيا”

وأكمل: “بالنسبة لكوارث فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، تركيا تُعتبر بعيدة نوعا ما، أو جاءتها الجائحة بضعف ولم تكن مؤثرة لا على الاقتصاد ولا على الأداء الحكومي أو الأداء العسكري”، مردفاً: “هي من الريح التي يبعث بها الله لتعين عباده المؤمنين في معاركهم”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • شهادة مرغم فى صالح السيسى تخيل ان عدد الاصابات فى مصر اليوم 112 فقط اقل من الوفيات فى تركيا وعدد الاصابات الاجمالى 3000 فى مصر اقل من اصابات يوم واحد بينما اجمالى تركيا 88 الف اكبر نسبة فى الشرق الاوسط والدول الاسلامية بركاتك ياشيخ سيسى واضح ان دعوتك التى تذاع مجابة وربنا راضى عنك من يوم ما حبست شر خلق الله مرشد الاخوان !!!شكرا يامرغم ياناصح

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    • تركيا اذا سجلت 88 الاف اصابة هذا في صالحها ليس العكس يعني تركيا تقوم اكبر عدد حالات الكشف عن الاصابة الدليل تركيا لديها ادنى الوفيات في العالم 88 الاف لم تتجاوز 2000 وفيات اما السيسي وصل 3000 وصل وفيات 230 يعني مصر اعلى معظل وفيات في العالم يا الغبي يا مهبول ما تكشف اكثر تستطيع احتواء فيروس اقل قطر 5000 حالة 7 الوفيات هذا يعني القوة النظام الصحي في الدولة

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      • اضحكت الناس عليك يامهبول فالارقام المعلنة تحت اشراف الصحة العالمية وتنشر على مواقعها ومصر عدد وفياتها عشرة بالمائة من وفيات تركيا واصابتها الاجمالية اقل من حصيلة يوم واحد فى تركيا رغم انف الخوان اتفووووه عليك حمار غبى اضحكت الناس على خوان ليبيا

  • مرغم هذا واحد معتوه واحد ادناب قطر وتركيا ومعتنق هرطاقات قطب وحسن الساعاتى اليهودي صاحب الفكر الارهابي الذى درسته له بريطانيا لتدمير الإسلام ولكن الله سبحانه وتعالى سيجعل تدميرهم فى تدبيرهم .

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    • اثبت انك غبى ومعتوه ياجلول فالمتحدث رجل الاقتصاد الاول فى تركيا وهو الذى ترك المعتوه برغبته ولم يفصل من الحزب ومعه رئيس الجمهورية السابق يدعمه والنقد الاقتصادى يكون مدعوم بادلة مؤكدة ولانك حمار وغبى معتوه مثل الاسطى اردوغان سلطان الدعارة

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  • ياشيخ مرغم بركات بفضل المعتوه سلطان الدعارة يتفوق على كل الدول الاسلامية فى الاصابات 88 الف وقطر اكثر الدول العرببة فى الاصابات مدد ياشيخ فوكس

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  • متخلف عقلى يحرف الكلم عن موضعه فلدينا ادلة على ضلال مدينة الدعارة والارهاب اسطنبول وفتحها اخر الزمان وغنم اموال الخوان الحرام
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

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  • اى معتوه يقول ان تركيا لم تتاثر بجائحة الكورونا حتى يتفرغ المعتوه لتخريب ليبيا شارب ايه هذا المهبول لكى بفتى فى الاقتصاد ويتجاهل الجاهل راى مهندس الاقتصاد التركى على باباغان نائب رئيس الوزراء فى تركيا ووزير الاقتصاد السابق ايام انتعاش اقتصاد تركيا والذى قال ان اردوغان يخرب الاقتصاد التركى والليرة التركية هبطت لمستوى متدنى ونسبة البطالة تزايدت كثيرا وتوقفت السياحة بعد اغلاق 31 ولاية لايام طويلة وتحولت الى مدن اشباح ولا يزال معدل الاصابة فى تركيا يزيد بشكل سريع ومرشح للوصول لمائة الف خلال ايام قليلة وقد تعجز المستشفيات عن استيعاب المزيد مع ارهاق الطواقم الطبية واصابة عدد منهم كل هذا وانت جاهل تنافق المعتوه لتنال رضاه وعطاياه اتفووووه عليك اتفووووه اخوانى غبى وحقير مثل الصراصير

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    • باباجان معارض اردوغان منشق حزبه هل تريد معارض يمدح اردوغان سوف يعارض اردوغان حتى لو كان اردوغان جيدا سوف يعارضه الا سيكون مجنون طبعا من عاش طحلوب في عهد القذافي ثم القرامطي يدعم حفتر لن يعرف معنى المعارضة كيف تعارض

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  • شرب الصنعة من المعتوه الذى يقول كلام متناقض فعقب الانقلاب المزعوم خرج المعتوه فى تسجيل مرئى وقال ان الانقلابيين دخلوا الطائرة التى كان يتواجد بها بالمطار ولم يروه فهو مثل النبى فى غار حراء لم يراه المشركين وفى العام التالى رواية مختلفة وتناقضها حيث قال ان الانقلابيين انصرفوا من المطار قبل ان يصل اليه !!!!
    حتى فى الكذب غبى وايضا فى التزوير حيث كان مطلوب منه تقديم مؤهل جامعى كشرط للترشح للانتخابات الرئاسية وهو معاه دبلوم يعمل ايه فقدم صورة من شهادة جامعية مزورة وبواسطة ختمها انها طبق الاصل ولانه يتعامل مع خرفان جعل تاريخ التخرج من كلية الاقتصاد جامعة مرمرة بتاريخ سابق لانشاء الكلية والمضحك انه ليس لديه شهادة اصلية ولا يمكن استخراج اى شهادة وقد الغى هذا الشرط بعد ان وصل للرئاسة حيث يمكن الترشح بالدبلوم اكل ونوم !!!

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