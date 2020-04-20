بلدية غات تتسلم لوازم طبية من حكومة الوفاق لمواجهة فيروس كورونا

تسلم المجلس البلدي غات، عددا من اللوازم الطبية الخاصة بمواقع العزل الصحي لمواجهة فيروس كورونا، من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وبحسب بيان لبلدية غات اليوم، شملت التجهيزات التي استلمها المجلس البلدي عتادا طبيا ومستلزمات طبية متكاملة لغرف العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا، وأجهزة تنفس صناعي ومعقمات والمستهلكات اليومية الخاصة بموقع العزل ومستشفى غات العام.

وشملت التجهيزات، سيارة إسعاف مجهزة، سيتم تخصيصها للطاقم الطبي المتواجد في بلدية غات لتفعيل خدمة «طبيبك في بيتك»، وفق البيان الذي أوضح أن المجلس البلدي استلم سيارة مجهزة بأجهزة تعقيم وتطهير الشوارع.

فيما أكد عميد بلدية غات قوماني محمد صالح، أن المجلس البلدي مستمر في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.

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