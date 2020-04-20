“مكافحة الأمراض” يستلم 10 الآف “مسحة أنفية” للكشف عن كورونا

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض صباح أمس الأحد أنه استلم شحنة من المسحات الأنفية المستخدمة في أخذ عينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.. وذكر المركز على حسابه الرسمي بأن الشحنة تتضمن 10 آلاف قطعة من المسحات الأنفية Nasal Swab المستخدمة في أخد عينات من حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد،كوفيد-19 ، ولإجراء فحص PCR الخاص بالكشف عن الفيروس المستجد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض- في وقت سابق يوم أمس – أن تنسيقاً له مع كافة البلديات دخل حيز التنفيذ في أرجاء البلاد لتحديد اختصاصات فرق الرصد وتأكيده على ضرورة تبعية كل الفرق فنياً لإدارة المركز لتنسيق التعاون لأجل توحيد الجهود لمجابهة الوباء والحد من أضراره في حالة الانتشار والتفشي.

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