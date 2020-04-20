سفارة ليبيا في إيطاليا تطلق نداءً للعالقين الراغبين في العودة

متابعة/218

نشرت السفارة الليبية لدى إيطاليا نداءً عاجلاً للمواطنين الليبيين العالقين في إيطاليا من الراغبين في العودة إلى ليبيا – أعلنت من خلاله الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل العودة لهم .

وطالبت السفارة جميع المواطنين الليبيين العالقين في إيطاليا والراغبين في العودة لليبيا ،بسرعة التسجيل وإملاء النموذج عبر رابط إلكتروني أرفقته مع الإعلان المنشور على صفحة السفارة بموقع فيس بوك -وتعيد نشره 218 أسفل هذا الخبر- لتتم الحجوزات لهم بشكل سريع.

وقالت السفارة إنها انتهت من خطة إعادة العالقين ومنها التعاقد مع فنادق في شمال ايطاليا ووسطها وجنوبها ليقيم فيها المسجلين لمدة 14 يوماً شاملة الإقامة والإعاشة تحت رقابة أمنية وخدمات طبية لمتابعة المواطنين خاصةً ممن يعانون أمراضاً مزمنة.

وجاء في منشور السفارة أن جميع المسجلين الراغبين في العودة سيخضعون لشروط الحجر الصحي الإجباري داخل فنادق مخصصة وتحت إشراف طبي يتم خلالها إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة للكشف عن الإصابة بــ كوفيد-19 في أول يوم من الإقامة وسيتم إعادة التحليل بعد 14 يوماً من الإقامة في الحجر الصحي، كما سيتم توفير وسائل لنقلهم إلى ليبيا عند انتهاء مدة الحجر الصحي وثبوت سلامتهم الصحية.

ونبهت السفارة الراغبين في العودة إلى ليبيا أنه سيتم الانتهاء من عملية التسجيل في مدة لا تتجاوز 6 أيام من تاريخ الإعلان – 20/4/2020 م وذلك لسرعة البدء في عملية الحجر الصحي ومن ثم إجراءات العودة إلى البلاد.

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النموذج المرفق للتسجيل وللتواصل والحجز مباشرةً :

https://form.jotform.com/201025827235347

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية