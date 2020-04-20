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البرلمان العربي يطالب تركيا باحترام السيادة الليبية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعاً افتراضياً عن بُعد ناقش فيه تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد في العالم العربي، بمشاركة رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية.

وأقر المكتب جملة من القرارات منها ما يتعلق بليبيا و تطورات الأوضاع فيها، حيث دعا جميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، والالتزام بهُدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وطالب مكتب البرلمان العربي، تركيا باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، مطالباً الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا وتزويد أطرافه بالسلاح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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