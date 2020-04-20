«جوازات طبرق» تضبط عمال وافدين مصابين بـ«الوباء الكبدي»

ضبطت مباحث الجوازات طبرق عمالا وافدين أثبتت التحاليل أنهم مصابون بفيروس الوباء الكبدي، وجرى تحويلهم الى مكتب الهجره غير الشرعية، حسبما أعلن الحرس البلدي البطنان.

وأشارت الصفحة الرسمية للحرس البلدي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «ضبط حلاق يمارس مهنة الحلاقة في مداخل احد العمارات، ومحل حلاق يقوم بخرق الحضر»، مشيرة إلى «تحويله الى وحده التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية».

من جهة أخرى، ضبطت دورية للحرس البلدي عدة مخالفات منها خضروات غير صالحه للاستهلاك البشري، ودواجن غير مكتمل النمو، وعماله وافده بدون شهاده صحية تعمل في الهناقر. ونوه الحرس البلدس البطنان إلى «احضار المخالفية الى مقر الحرس البلدي واحالتهم الي وحده التحقيق».

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