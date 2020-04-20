فحص العمالة الوافدة في سوق الجمعة للكشف عن «كورونا»

أطلقت غرفه الطوارئ والأزمة في المجلس البلدي سوق الجمعة حملة فحص طبي للعمالة الوافدة داخل البلدي.

واستخدم المشاركون في الحملة أجهزة الفحص الحراري، بهدف الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

شارك في تلك الحملة مكتب الإصحاح البيئي سوق الجمعة، وفريق التوعية والتثقيف ضد الوباء، وقوة الردع الخاصة، والقاطع الأمني سوق الجمعة.

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وأمس، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بالفيروس.

وأوضح المركز في بيان، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم 25 عينة الأحد، ضمت حالتي إصابة إحداهما جديدة والأخرى مخالطة لحالة سابقة، فيما كانت نتيجة 23 عينة سالبة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا، بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، 51 حالة، بينهم وفاة واحدة.

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