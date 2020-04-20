بعد إحباط هجوم ترهونة.. أوحيدة: حين يفشلون يرددون أن الهدف كان غير ذلك

أكد علي أوحيدة، الصحفي الليبي المستقل المقيم ببروكسل في بلجيكا، أن مدينة ترهونة ومحيطها ليسوا بحاجة لخط إمداد واحد، مشيرا إلى أن المليشيات حين تفشل في كل مرة يرددون أن الهدف كان غير ذلك.

وقال أوحيدة، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “يجتهدون بخبرائهم ومحلليهم وتابعيهم ويحاولون الايهام أنهم يمتلكون استراتيجية عسكرية”.

وأضاف أوحيدة “يرددون أن الهدف هو قطع خطوط الإمداد عن الجيش، أي استهداف سرت والوطية والجفرة إلخ”.

وتابع “كل مرة يفشلون يقولون: «إن الهدف كان غير ذلك». ما لم يعلموه أن ترهونة ومحيطها ليسوا بحاجة لخط إمداد واحد”.

واستعرضت أمس وكالة الأنباء التركية «الأناضول» خطة الهجوم التركي الفاشل الذي شنه مسلحو السراج والمرتزقة السوريين، مدعومين بالطيران التركي المسير، لمحاولة السيطرة على مدينة ترهونة.

وأكدت الوكالة التركية، أن مسلحي السراج طوقوا مدينة ترهونة مثل الهلال حيث تركزت خطتهم عبر الهجوم من 7 محاور رئيسية والإطباق على المدينة كالهلال “فكي كماشة” من الشمال والشرق والغرب والجنوب الغربي مع ترك منفذ من الجنوب لما قالت بأنه “هروب” من وصفتهم بـ” مليشيات حفتر والكانيات” (القوات المسلحة الليبية) إلى مدينة بني وليد.

واعتمدت خطة مسلحي السراج على تكثيف الهجوم في محوري المشروع وصلاح الدين جنوبي طرابلس لدفع من وصفتهم بـ«مليشيات حفتر»، إلى خيارين إما الانسحاب من طرابلس لإنقاذ ترهونة أو التمسك بمواقعهم جنوبي العاصمة وترك ترهونة تسقط في يد قوات الوفاق، بحسب الوكالة .

وكشفت الوكالة التركية عن المحاور السبعة التي ينطلق منها الهجوم لمسحي عملية “عاصفة السلام” (عملية مشتركة بين الجيش التركي ومسلحي الوفاق لمواجهة القوات المسلحة).

جدير بالذكر أن الطيران التركي المسير واصل استهدافه لمنازل المدنيين الأبرياء أمس الأحد، في ترهونة لليوم الثاني على التوالي، ضمن محاولاته لتمهيد اقتحام مليشيات فائز السراج للمدينة بعد إفشالها أول أمس السبت.

وشن الطيران المسير التركي غارات صباح الأحد على منطقتي سوق الجمعة والمصابحة ما أدى إلى مقتل 3 أشقاء “عبد المنعم وعلاء ومنير” من أبناء عائلة شغيلة، فيما يلقى الأخ الرابع الرعاية الطبية بقسم العناية المركزة.

وشهدت محاور مدينة ”ترهونة” وبعض من محاور العاصمة ‏طرابلس، أول أمس السبت اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومة السراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، ونتج عن ذلك تقدم في بعض من محور طرابلس، منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشة وعين زارة.