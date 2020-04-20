عودة الأنشطة التجارية في سرت باستناء محال الملابس والمقاهي والمطاعم

اتفق المجلس التسييري لبلدية سرت على دعوة مزاولي الأنشطة التجارية في المدينة إلى العودة لأعمالهم، باستثناء أصحاب محال الملابس والأحذية والحلاقة والمقاهى والمطاعم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في ديوان البلدية، لوضع آلية تنفيذ قرار وزار الداخلية في الحكومة الموقتة، القاضي بمنح الأذن لاستنئاف الأنشطة التجارية في جميع المدن، بعد الخضوع للشروط القانونية والأساسية، واتخاد الإجراءات المطلوبة.

وأشار المجلس إلى تلقي الاستفسارات في هذا السياق عبر اللجنة المكلفة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة سرت، بمقرها الموقت بديوان البلدية، وذلك حتى 26 أبريل الجاري.

الأنشطة المسموح بها

وبحسب توجيه وزارة الداخلية، يسمح بالأنشط التالية مزاولة عملها: محال بيع المواد الغذائية، والخضروات، ومواد التنظيف، واللحوم والدواجن، والإطارات والنضائد، وقطع غيار الآلات الزراعية، إضافة إلى المخابز والعيادات الخاصة، والمختبرات الطبية، والصيدليات، ومحطات تعبئة الوقود، والمصارف التجارية.

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ويشترط لإعادة النشاط إحضار ترخيص للنشاط التجاري ساري المفعول، وما يفيد سداد الضرائب، وإحضار أوراق العاملين بالنشاط، وتركيب كاميرات للنشاط التجاري، وإتباع التعليمات الصحية الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المجلس إلى تنظيم حملات تفتيش خلال الأسبوع المقبل من قبل إدارة البح الجنائي وجهاز الحري البلدي، محذرا من أن من سيقوم بمزاولة النشاط دون الحصول على إذن مزاولة سيعرض نفسه إلى المسائلة القانونية.

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