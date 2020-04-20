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برلماني أوروبي: تواجدنا في السواحل الليبية لدعم عملية السلام وليس مساندة لـ«حفتر»

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغربية أندريا كوزولينو، أن الحضور البحري الأوروبي على امتداد الساحل الليبي هدفه مساعدة عملية السلام في ليبيا.

وقال كوزولينو، في تصريحات تلفزيونية: “إن هذا الحضور البحري ليس لمساعدة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر”، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف ينبغي على المشير حفتر التركيز على الحوار خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) التي يواجهها العالم”، بحسب تعبيره.

وتجاهل البرلمان الأوروبي في تصريحاته، حقيقة أن الهدنة الإنسانية التي دعت لها عدة أطراف لإعطاء فرصة لمواجهة فيروس كورونا في ليبيا، كانت حكومة السراج هي من خرقتها، حيث قامت مليشياتها بعدة خروقات وجرائم قبل أن تبادر بهجوم على عدة مدن.

ونسفت حكومة السراج الهدنة، بعد أن أطلقت مليشياتها عملية عسكرية كانت تركيا هي رأس حربتها، بدأت بمحاولة الهجوم الفاشلة على قاعدة الوطية العسكرية، واستمرت بالعدوان على مدن السواحل الغربية الليبية وما صحبها من فظائع قامت بها المليشيات وعناصر القاعدة وداعش من أعمال سلب ونهب وإعدامات وتصفية للمواطنين في مدينتي صبراتة وصرمان، بإسناد جوي وبحري من الغزاة الأتراك.

وواصلت مليشيات السراج والمرتزقة بقيادة الغزاة الأتراك، انتهاكاتهم الجسيمة للهدنة، عن طريق محاولة الهجوم الفاشلة على مدينة ترهونة من عدة محاور، قبل أن يلقنهم الجيش درسا قاسيا ويكبدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح، ما أجبرهم على الانسحاب والفرار إلى مواقعهم السابقة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • الجيش الوطنى لا يحتاج لدعمكم فانتم من دمرتم ليبيا عن طريق الناتو والحمد لله ارسل الله عليكم من يقتص للشعب الليبى من ظلمكم بعد ان فرضتم امعة ليحكم ليبيا رغم انف الشعب الذى رفضه ممثلا فى مجلس نوابه واذا لم تتعظوا من جائحة الكورونا فالقادم اسوأ لكم

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