الاتحاد الأوروبي يبحث مقترح إطلاق مهمة إنسانية إلى ليببا

أوضحت وزارة الشؤون الخارجية المالطية أن مقترح دعوتها لإطلاق مهمة إنسانية فورية من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا سيناقش في اجتماع المجلس الأوروبي الأربعاء المقبل، بعدما حظيت الدعوة بدعم عديد الدول الأعضاء.

الخارجية المالطية أشارت إلى أن المقترح عجل ببدء المناقشات داخل مؤسسات المفوضية الأوروبية، وبين الدول الأعضاء وتحقيقا لهذه الغاية ستتم مناقشته كبند مخصص في جدول الأعمال خلال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في الثاني والعشرين من أبريل الجاري.

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية المالطية أن بلاده تدرك تماما تعقيد الوضع في ليبيا وحساسية المناقشات المتعلقة بأي بعثة محتملة للاتحاد الأوروبي مضيفا أن بلاده تظل متفائلة بأن الاتحاد الأوروبي سينظر بشكل إيجابي في الدعوة إلى مهمة إنسانية عاجلة إذا كان ذلك فقط من أجل 900 ألف شخص في ليبيا حددتهم الأمم المتحدة على أنهم في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، نصفهم من النساء والأطفال، وثلثهم من المهاجرين.

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