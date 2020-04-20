«دردور» لـ«أهالي ترهونة»: لا تخافوا من «بركان الغضب» فلم يشهد أحد بارتكابهم أعمالاً إنتقامية

زعم فرج دردور، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” المسلمين، بوصفه “باحث وأكاديمي”، أن: “هناك مواطنين كثيرين فرحين في ترهونة بتقدم قوات الوفاق، فقد استاء الناس هناك من الاعتقالات والتصفية، وكثير من أهل المدينة أبرياء، لا ناقة لهم ولا جمل، وقد فُرضت عليهم الحرب، وواجهة ترهونة ليست منتخبة” على حد قوله.

أضاف “دردور” في مداخلة تلفزيونية عبر “سكايب” مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “الناس في مدينة ترهونة، ليسوا سواء، ولا يمكن وضعهم في سلة واحدة، وترهونة أصبحت وكراً للعصابات الإجرامية من النظام السابق، وحكومة السراج تعمل بكل إنسانية ليكون هناك تداول للسلطة، وهذه القوات لا تحارب من أجل تنصيب فائز السراج حاكماً لليبيا، بعكس الطرف الأخر الذي يريد تنصيب خليفة حفتر حاكماً بالتحام قبلي وطائفي” على حد زعمه.

وواصل “دردور” المؤيد للوجود العسكري التركي في ليبيا، والمعروف بإهانته لكافة مظاهر البداوة في ليبيا، مخاطباً أهالي “ترهونة”: “أنا أنصح أهالينا في ترهونة، وأقول لهم إنه لم يشهد أحد أن قوات حكومة الوفاق ارتكبت أعمال إجرامية إنتقامية، حتى في تعاملهم مع الأسرى لاحظنا كيف يتعاملون معهم، وبالتالي على أهالي المدينة أن يتخلصوا من حجم الجرائم التي كانت تحاط بهم، وأن يكونوا مستعدين لذلك، والإنتقام غير وارد، فنحن نسعى لبناء دولة الدستور والقانون، وعليه فليس من المنطقي أن نسحب كل الجرائم على منطقة واحدة أو حتى عائلة واحدة، بل يجب أن نتعامل مع الأشخاص في البيت الواحد بشكل فردي، وهذه الرؤية ولله الحمد يعيها أبطالنا الأشاوس في الجبهات، خاصةً أن منطلقاتهم هي منطلقات إنسانية ومن أجل بناء الدولة المدنية والعدالة وحقوق الإنسان، وعليه فأخوتنا في ترهونة في الحفظ والصون” على حد قوله، متجاهلاً ما ارتكبته قوات “السراج” مدعومة بالمليشيات السورية في “صبراتة” و”صرمان” باعتراف حتى مسئولين في “بركان الغضب” وسياسيين محسوبين على “الوفاق”.

واختتم “دردور”: “أعتقد أن الموقف السياسي للدول الداعمة لحفتر سيبدأ في التغير بعد انتصارات قوات حكومة الوفاق، والرأي العام الفرنسي غاضب، والصحافة هناك تنشر عن الخسائر التي يتعرض لها حفتر، وهذه الدول تجد أنفسها عاجزة عن فعل أي شيء” على حد تعبيره.