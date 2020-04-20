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«دردور» لـ«أهالي ترهونة»: لا تخافوا من «بركان الغضب» فلم يشهد أحد بارتكابهم أعمالاً إنتقامية

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فرج دردور، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” المسلمين، بوصفه “باحث وأكاديمي”، أن: “هناك مواطنين كثيرين فرحين في ترهونة بتقدم قوات الوفاق، فقد استاء الناس هناك من الاعتقالات والتصفية، وكثير من أهل المدينة أبرياء، لا ناقة لهم ولا جمل، وقد فُرضت عليهم الحرب، وواجهة ترهونة ليست منتخبة” على حد قوله.

أضاف “دردور” في مداخلة تلفزيونية عبر “سكايب” مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “الناس في مدينة ترهونة، ليسوا سواء، ولا يمكن وضعهم في سلة واحدة، وترهونة أصبحت وكراً للعصابات الإجرامية من النظام السابق، وحكومة السراج تعمل بكل إنسانية ليكون هناك تداول للسلطة، وهذه القوات لا تحارب من أجل تنصيب فائز السراج حاكماً لليبيا، بعكس الطرف الأخر الذي يريد تنصيب خليفة حفتر حاكماً بالتحام قبلي وطائفي” على حد زعمه.

وواصل “دردور” المؤيد للوجود العسكري التركي في ليبيا، والمعروف بإهانته لكافة مظاهر البداوة في ليبيا، مخاطباً أهالي “ترهونة”: “أنا أنصح أهالينا في ترهونة، وأقول لهم إنه لم يشهد أحد أن قوات حكومة الوفاق ارتكبت أعمال إجرامية إنتقامية، حتى في تعاملهم مع الأسرى لاحظنا كيف يتعاملون معهم، وبالتالي على أهالي المدينة أن يتخلصوا من حجم الجرائم التي كانت تحاط بهم، وأن يكونوا مستعدين لذلك، والإنتقام غير وارد، فنحن نسعى لبناء دولة الدستور والقانون، وعليه فليس من المنطقي أن نسحب كل الجرائم على منطقة واحدة أو حتى عائلة واحدة، بل يجب أن نتعامل مع الأشخاص في البيت الواحد بشكل فردي، وهذه الرؤية ولله الحمد يعيها أبطالنا الأشاوس في الجبهات، خاصةً أن منطلقاتهم هي منطلقات إنسانية ومن أجل بناء الدولة المدنية والعدالة وحقوق الإنسان، وعليه فأخوتنا في ترهونة في الحفظ والصون” على حد قوله، متجاهلاً ما ارتكبته قوات “السراج” مدعومة بالمليشيات السورية في “صبراتة” و”صرمان” باعتراف حتى مسئولين في “بركان الغضب” وسياسيين محسوبين على “الوفاق”.

واختتم “دردور”: “أعتقد أن الموقف السياسي للدول الداعمة لحفتر سيبدأ في التغير بعد انتصارات قوات حكومة الوفاق، والرأي العام الفرنسي غاضب، والصحافة هناك تنشر عن الخسائر التي يتعرض لها حفتر، وهذه الدول تجد أنفسها عاجزة عن فعل أي شيء” على حد تعبيره.

 

 

 

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا مثل اى اخوانى يتنفس الكذب فاى قوات يتحدث عن وهم شوية جرذان من المليشيات وصراصير المرتزقة جرائمهم السابقة موثقة من اول فجر ليبيا وحرق مطار طرابلس ومذبحة مستشفى غريان وقطع الروؤس وحرق المنشآت فى صبراته وفتح السجون لهروب المجرمين والخيانة العظمى وسفن تركية تقصف الامنين فى مدن غرب ليبيا والعمل تحت قيادة السراج الذى يقولون انه فاسد وغير شرعى ويستحق السجن مما يثبت انكم مثله فاسدون سفاكين للدماء مرفوضون من الشعب لهذا جلبتم مرتزقة من سوريا وتشاد واحتلال تركى لمحاربة الشعب الجبار احفاد عمر المختار يقهر اى احتلال ايطالى او تركى ويدفنه فى الصحراء انتهى الدرس يااغبياء

    رد

  • لأسباب مجهوله أخفضت عند جشينا تكبيرات البطوله هذا ما يحز في نفسي ووددت ان اقوله سبق وان شعرنا بالفخر في اول يوم تم فيه قصف الجيش لطائرة شحن تركيه بعد هبوطها في الكليه الجويه بلحظات وقبل ان تبدأ بالشروع في افراغ الحموله وشاهدنا في الفيديو ضؤ الانفجار كيف أضاء عتمة ليل الكليه الجويه وسمعنا اصوات دوي انفجار حمولتها كسرت صمت المكان ولمحت وزيرة الدفاع الايطاليه بدقة الضربه حين قالت الضربه كان محدوده ولهدف معين وعلي الرغم انها تبعد عن جنودنا في القاعده الايطاليه في مصراته 200 متر فقط وأنا لو استمر الجيش علي هذا المنوال في الحد من البلاء قبل حلوله وتدمير السلاح قبل نزوله لكانت كفة الجيش هي الارجح في حسم المعركه وفي فتره قصيره لكن طرأ تبدل علي وضع الجيش وتحول الكلام علي لسان الناطق باسمه من قصفنا هدف في الكلية الجويه بمصراته الي القول لقد رصدنا وصول أسلحه ومرتزقه وغابت عن اسماعنا كلمة قصنا والنتيجه هاهي كما ترونها فقد فقدنا صرمان وصبراته وترهونه حاليا تواجه ضغط كبير بالكاد تصمد والسبب راجع لقولنا في السابق رصدنا وعدم قولنا قصفنا ما رصدنا كان المفروض تضييق الخناق علي العدو حتي في زمن الهدنه كان يفترض علي الجيش قصف اي طائرة شحن محمله بالاسلحه طالما انها ستشكل حمولتها خطر علي الجيش مستقبلا فلو كانت النظره المستقبليه سائده لدي جيشنا وهي اجهاض اي جهد تسليحي للمليشيات مع العلم ان حتي في الشرع أجهاض الجنين في رحم أمه لضرر علي الأم أمر جائز بل مطلوب وبألحاح قبل ان يكبر رأسه فهل غاب عن بال قادة الجيش أن أي بندقيه تصل للعدو تزيد في أمد المعركه يوم وتصوروا لو كان الجيش يجهض اي مجهود داعم للعصابات المليشياويه لحظة هبوط الطائره به كيف سيكون الوضع اليوم

    رد

    • زيدان زايد:

      20 أبريل، 2020 الساعة 10:48 ص

      يا دردور رحم علي الجيش هو اللي تهاون في الواجب فاعطاك فرصه للانتعاش ومن قبل كنت دردور مهانش

      رد

  • يا دردور رحم علي الجيش هو اللي تهاون في الواجب فاعطاك فرصه للانتعاش ومن قبل كنت دردور مهناش
    لأسباب مجهوله أخفضت عند جشينا تكبيرات البطوله هذا ما يحز في نفسي ووددت ان اقوله سبق وان شعرنا بالفخر في اول يوم تم فيه قصف الجيش لطائرة شحن تركيه بعد هبوطها في الكليه الجويه بلحظات وقبل ان تبدأ بالشروع في افراغ الحموله وشاهدنا في الفيديو ضؤ الانفجار كيف أضاء عتمة ليل الكليه الجويه وسمعنا اصوات دوي انفجار حمولتها كسرت صمت المكان ولمحت وزيرة الدفاع الايطاليه بدقة الضربه حين قالت الضربه كان محدوده ولهدف معين وعلي الرغم انها تبعد عن جنودنا في القاعده الايطاليه في مصراته 200 متر فقط وأنا لو استمر الجيش علي هذا المنوال في الحد من البلاء قبل حلوله وتدمير السلاح قبل نزوله لكانت كفة الجيش هي الارجح في حسم المعركه وفي فتره قصيره لكن طرأ تبدل علي وضع الجيش وتحول الكلام علي لسان الناطق باسمه من قصفنا هدف في الكلية الجويه بمصراته الي القول لقد رصدنا وصول أسلحه ومرتزقه وغابت عن اسماعنا كلمة قصنا والنتيجه هاهي كما ترونها فقد فقدنا صرمان وصبراته وترهونه حاليا تواجه ضغط كبير بالكاد تصمد والسبب راجع لقولنا في السابق رصدنا وعدم قولنا قصفنا ما رصدنا كان المفروض تضييق الخناق علي العدو حتي في زمن الهدنه كان يفترض علي الجيش قصف اي طائرة شحن محمله بالاسلحه طالما انها ستشكل حمولتها خطر علي الجيش مستقبلا فلو كانت النظره المستقبليه سائده لدي جيشنا وهي اجهاض اي جهد تسليحي للمليشيات مع العلم ان حتي في الشرع أجهاض الجنين في رحم أمه لضرر علي الأم أمر جائز بل مطلوب وبألحاح قبل ان يكبر رأسه فهل غاب عن بال قادة الجيش أن أي بندقيه تصل للعدو تزيد في أمد المعركه يوم وتصوروا لو كان الجيش يجهض اي مجهود داعم للعصابات المليشياويه لحظة هبوط الطائره به كيف سيكون الوضع اليوم

    رد

    • فلا مجامله للصاحب ولا خشيه من العدو وهكذا تكون الرجال ،،وتصوروا لو كان الجيش يجهض اي مجهود داعم للعصابات المليشياويه لحظة هبوط الطائره به كيف سيكون الوضع اليوم كان ممكن ان تكون طرابلس في الجيب ومصراته

      رد