تفاصيل خطة اقتحام ترهونة كما نشرتها الأناضول التركية

كشفت ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، عن تفاصيل ﺍﻟﺨﻄﺔ المعدة لاقتحام مدينة ﺗﺮﻫﻮﻧﺔ الذي نفذتها بالهجوم على المدينة منذ يومين.

وبحسب وكالة الاناضول، فأن خطة اقتحام مدينة ترهونة–التي تعاني منذ فترة حصارا من قبل قوات الوفاق المدعومة بالطيران التركي المسير- أعدت من قبل وزارة الدفاع التركية وبالتعاون مع وزارة الدفاع الليبية، واعتمدها كل من وزير الدفاع التركي خلوصي أوكار، واللواء أسامه الجويلي مندوباً عن الحكومة الليبية، وتنقسم إلى ثلاثه أقسام، تغطية جوية وهجوم بريء ثم عودة الاستقرار للمدينة.

يشار إلى أن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، قد أعلن أمس الأحد، أن تركيا كانت تجهز منذ أشهر وتحشد الأفراد والمعدات لتنفيذ الهجوم على مدينة ترهونة، موضحا خلال مؤتمر صحفي، أن الهجوم على ترهونة تم بآلاف المقاتلين والمرتزقة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، وأن استهداف ترهونة تم بسبب دعمها للقوات المسلحة ولدورها في مواجهة المخطط التركي.

وقال المسماري، إن تركيا استفادت من الهدنة وقامت بنقل معدات عسكرية وطائرات استطلاع وطائرات تشويش وطائرات هجومية إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية، مضيفا أن الجيش الليبي رصد تحركات لمجموعات إرهابية في منطقة غدوة، مردفاً: “حكومة السراج تمول مجموعات إرهابية في الجنوب الغربي برعاية تركية وتم رصدها من قبل سرايا الاستطلاع”.