مديرية أمن بنغازي تضبط شبكة دعارة و وكراً يدير به أعمال منافية لديننا الإسلامي

بنغازي 20 أبريل 2020 (وال) _ تمكن قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي من الكشف عن شبكة دعارة و وكراً يدير به أعمال منافية لديننا الإسلامي (ممارسة الرذيلة).

هذا وبحسب مكتب الإعلام الأمني بالمديرية فإنه أثناء إنتشار الدوريات الأمنية بالمدينة، وفقاً للخطة الأمنية التي وضعتها الغرفة الأمنية، فقد رصد أعضاء قسم البحث بمُـديرية الأمن أثناء إجراء إستيقاف أمني بمنطقة سيدي فرج، حيثُ تم حظور مركبة آلية مُعتمة بالكامل، وأثناء مشاهدة الإستقاف الأمـني قام السائق بالإلتفاف ومحاولة الهروب في الإتجاة العكسي، مما أثار الشك تم اللحاق به وضبط المركبة.

و تابع المكتب وجد على متنها شخصين و إمرأة، حيث تبين أن السائق لا يحمل أوراق ثبوتية وبرفقته شخص ثاني (مصري الجنسية) وبرفقته زوجته، و بعد التأكد من الشخص الثاني إتضح إنه من ذوي السوابق وسبق أن تم ضبطه في قضية شبكة دعارة وعليه تم إستحضارهم إلى القسم.

وتابع المكتب الأمني وبالاستدلال مع الأول وهو مصري الجنسية أفاد إن المركبة التي يقودها لاتخصه ولايحمل أي أوراق ثبوتية وبالإستدلال مع الثاني عن علاقته مع هذه المرآة أفاد بأنها زوجته وأنه مازال يعمل في الدعارة، حيثُ يقوم بجلب النساء لممارسة الرذيلة بمقابل مبلغ مالي ، وبالإستدلال مع زوجته أفادت بأنها كانت في مشاجرة مع زوجها (الشخص الثاني) كونه أحظر لها شخص لا ترغب في ممارسة الجنس معه وإعترفت بأنها تقوم بممارسة الجنس مع أشخاص أخرين.

وأشارت التحريات وأثناء مرحلة الإستدلال بتوصل إلى إمرآة أخرى سودانية الجنسية تستخدم منزلها وكراً يدير به لممارسة الرذيلة، وإنها على تواصل مع الزوجة لإستخدام منزلها لممارسات جنسية بمقابل مبالغ مالية؛ على الفور تم إخطار النيابة العامة بالإنتقال إلى هذا الوكر وبإعداد كمين تم ضبطها وبرفقتها سبع أشخاص من الجنسية السودانية وبالإستدلال مع صاحبة المنزل (سودانية الجنسية) إعترفت بأنها قائمة على شبكة دعارة في منزلها مقابل مبالغ مالية عليه تم تحرير محضر وحجزهم في الحجز القانوني وإحالتهم إلى النيابة العامة. (وال _ بنغازي) م ك / ه ع

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