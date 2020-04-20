الخدمات الصحية سبها تستلم شحنة معدات وتجهيزات طبية

استقبل مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبدالجليل خضري، شحنة من المعدات والتجهيزات الطبية مقدمة من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضح خضري، أن لجنة الطوارئ بإدارة الخدمات الصحية سبها والهلال الأحمر فرع سبها استلموا 25 سرير إيواء بالملحقات وأجهزة مراقبة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بمقر العزل سبها الذي تم تجهيزه بالكامل من قبل إدارة الخدمات الصحية سبها بالتعاون مع القطاعات الصحية داخل المدينة مثل مركز علاج الأورام، والعيادة المجمعة القرضة والهلال الأحمر فرع سبها، قائلا “الآن لدينا عدد 10 أسرة عناية فائقة وعدد 60 سرير إيواء فى جميع أماكن العزل في بلدية سبها ونعمل على زيادة هذه الأعداد وتوفير كمٍّ كبير من الإمكانيات تحسبنا لأي طارئ”.