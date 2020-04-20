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«عمران اشتيوي»: «حفتر» يحاربنا بـ«جنجويد» جياع يعانون من سوء التغذية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عمران اشتيوي، أن: “مرحلة تحرير ترهونة هي الأهم في عملية عاصفة السلام، وقوات بركان الغضب لا تزال في محيط ترهونة، وتحاصرها بالكامل، وبالتالي تم قطع الإمدادات عن قوات حفتر جنوب طرابلس، وقواتنا لم تتراجع ومصمة على دخول المدينة، لكن هم ليسوا في مناطق مفتوحة حتى لا يسهل استهدافهم” على حد قوله.

أضاف “اشتيوي” في مداخلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد، بوصفه “إعلامياً في بركان الغضب”: “صرنا نعرف اليوم ماذا يريد المرتزقة الجنجويد، فهم مجموعة من الجياع يعانون من سوء التغذية، وحينما دخلوا إلى منطقة بوقرين، دخلوها كأسراب الجراد، وكل هدفهم كان التقاط حبات الفراولة المملوكة لحكومة الوفاق، ونفذنا الهجوم المضاد عليهم وطردناهم إلى مناطق بعيدة” على حد زعمه.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يا عمر اشتوي  إلا السوريين اللي استرجلتوا بيهم علينا شباع وليسوا جياع بس دائما وابدا رحم علي الجيش هو اللي تهاون في الواجب فاعطاك فرصه للانتعاش ومن قبل كان عمران اشتوي مهناش
    لأسباب مجهوله أخفضت عند جشينا تكبيرات البطوله هذا ما يحز في نفسي ووددت ان اقوله سبق وان شعرنا بالفخر في اول يوم تم فيه قصف الجيش لطائرة شحن تركيه بعد هبوطها في الكليه الجويه بلحظات وقبل ان تبدأ بالشروع في افراغ الحموله وشاهدنا في الفيديو ضؤ الانفجار كيف أضاء عتمة ليل الكليه الجويه وسمعنا اصوات دوي انفجار حمولتها كسرت صمت المكان ولمحت وزيرة الدفاع الايطاليه بدقة الضربه حين قالت الضربه كان محدوده ولهدف معين وعلي الرغم انها تبعد عن جنودنا في القاعده الايطاليه في مصراته 200 متر فقط وأنا لو استمر الجيش علي هذا المنوال في الحد من البلاء قبل حلوله وتدمير السلاح قبل نزوله لكانت كفة الجيش هي الارجح في حسم المعركه وفي فتره قصيره لكن طرأ تبدل علي وضع الجيش وتحول الكلام علي لسان الناطق باسمه من قصفنا هدف في الكلية الجويه بمصراته الي القول لقد رصدنا وصول أسلحه ومرتزقه وغابت عن اسماعنا كلمة قصنا والنتيجه هاهي كما ترونها فقد فقدنا صرمان وصبراته وترهونه حاليا تواجه ضغط كبير بالكاد تصمد والسبب راجع لقولنا في السابق رصدنا وعدم قولنا قصفنا ما رصدنا كان المفروض تضييق الخناق علي العدو حتي في زمن الهدنه كان يفترض علي الجيش قصف اي طائرة شحن محمله بالاسلحه طالما انها ستشكل حمولتها خطر علي الجيش مستقبلا فلو كانت النظره المستقبليه سائده لدي جيشنا وهي اجهاض اي جهد تسليحي للمليشيات مع العلم ان حتي في الشرع أجهاض الجنين في رحم أمه لضرر علي الأم أمر جائز بل مطلوب وبألحاح قبل ان يكبر رأسه فهل غاب عن بال قادة الجيش أن أي بندقيه تصل للعدو تزيد في أمد المعركه يوم وتصوروا لو كان الجيش يجهض اي مجهود داعم للعصابات المليشياويه لحظة هبوط الطائره به كيف سيكون الوضع اليوم كان ممكن ان تكون طرابلس في الجيب ومصراته

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  • كلام اطفال يردده بغبغان اخوانى بلا عقل ويثير الضحك لانه خزعبلات واوهام من واحد مسطول او محشش فلم نرى اسير واحد من الجندويد رغم القبض على مائة اسير من المارة بالشارع بعد فشل الهجوم على ترهونة ليس معهم اى سلاح ولا الية عسكرية وحتى الفبركة غبية باجبار احدهم على لبس سروال عسكرى تركى غير مستخدم فى الجيش الوطنى واخر البسوه غصبا جاكيت عسكرى تركى خيبكم الله اين هؤلاء الاشباح الجندويد اصحاب القدرات الخارقة اغلقوا النفط حسب مندوب السراج فى الامم المتحدة وجوعى وغلابة حسب خروف غبى اخر كل هذا ولم نرى اى اسير واحد منهم مما يدل على انكم اغبياء جدا وهذا امر طبيعى لاى امعة اخوانى فانتم كالانعام او اضل سبيلا

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  • يا اخ زيدان اطمئن فكل من دعمهم اردوغان فى خبر كان فهو مثل تاجر المخدرات يبيع الاوهام لعملائه حتى يعيشوا فى كوكب اخر قبل ان يلقوا مصيرهم المحتوم اما القبور او السجون ورب ضارة نافعة فهم الان استنفذوا اخر اوراقهم بالتدخل المباشر وفشلوا وسيفشلوا وينتحروا على حدود ترهونة واسوار الوطية وشرق مصراته والاستعجال والتهور من المعتوه يصب فى مصلحة الجيش الوطنى فكما جعلهم ينهاروا ويستنجدوا بالاتراك ولكن هذه المرة الانهيار يعنى الهلاك لهم ومن يفلت فالسجون فى انتظارهم ومن حسن الحظ ان من يخطط لهم حمار مخطط معاه دبلوم ويفتقر الى ابسط المبادئ العسكرية وقاد اتباعه الى التهلكة وماتبقى منهم من المهزمين فى سوريا من خرفان يتخلص منه فى ليبيا بضوء اخضر غربى حتى رغم الكورونا التى لم بتعظوا منها

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