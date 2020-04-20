«عمران اشتيوي»: «حفتر» يحاربنا بـ«جنجويد» جياع يعانون من سوء التغذية

زعم عمران اشتيوي، أن: “مرحلة تحرير ترهونة هي الأهم في عملية عاصفة السلام، وقوات بركان الغضب لا تزال في محيط ترهونة، وتحاصرها بالكامل، وبالتالي تم قطع الإمدادات عن قوات حفتر جنوب طرابلس، وقواتنا لم تتراجع ومصمة على دخول المدينة، لكن هم ليسوا في مناطق مفتوحة حتى لا يسهل استهدافهم” على حد قوله.

أضاف “اشتيوي” في مداخلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد، بوصفه “إعلامياً في بركان الغضب”: “صرنا نعرف اليوم ماذا يريد المرتزقة الجنجويد، فهم مجموعة من الجياع يعانون من سوء التغذية، وحينما دخلوا إلى منطقة بوقرين، دخلوها كأسراب الجراد، وكل هدفهم كان التقاط حبات الفراولة المملوكة لحكومة الوفاق، ونفذنا الهجوم المضاد عليهم وطردناهم إلى مناطق بعيدة” على حد زعمه.