«النهر الصناعي» يعلن تطورات تدفق المياه إلى طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»، صباح اليوم الاثنين، بدء دخول المياه التدريجي لشبكة مياه مدينة طرابلس.

وقال الجهاز، في بيان مقتضب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بدأ ضخ المياه من الساعة السابعة صباحاً مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه”.

وكان الجهاز قد اعتذر مساء أمس الأحد، بسبب تأخر وصول المياه لطرابلس، قائلا: “نأسف عن تأخر وصول المياه اليوم صباحاً لمدينة طرابلس لأسباب خارج مهام أعمالنا الفنية”.

وأضاف البيان “نطمئن السادة المواطنين باستمرار أعمال التشغيل وإعادة ضخ المياه والتعبئة مستمرة وتسير بشكل جيد ووفق معدلات التدفق للمياه المتاحة من حقول الآبار”.

وتابع “من المتوقع بدء وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس والمناطق المجاور لها مع ساعات الليل المتأخرة لها، اليوم الأحد 2020/04/19م أو يوم الغد الاثنين بعون الله تعالى”.

وأشار أول أمس إلى انتهاء أزمة غلق المياه، معلنا انفراج أزمة إيقاف المياه، موضحا أن المنظومة باشرت أعمال إعادة تشغيل حقول الآبار وضخ المياه وفتح صمامات التحكم بالتدفق يوم الاثنين الموافق 2020/04/13م.

واستطرد الجهاز “من المتوقع بدء وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس والمناطق المجاور لها يوم السبت الموافق 2020/04/18م ليلاً أو يوم الغد الأحد صباحاً بعون الله تعالى”.

وأرجع التأخر في الإعلان عن زمن توقع وصول المياه إلى صعوبة الحصول على المعلومات الفنية التي تبنى عليها توقعات نتحرى فيها الدقة والمصداقية وذلك لتعذر مراقبة الكوادر الفنية لمسارات أنابيب نقل المياه وتحديد موقع نقطة وصول المياه بسبب الظروف الأمنية السيئة وأيضاً جل مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة مناطق عسكرية مغلقة.

يشار إلى أن بلدية الشويرف أعلنت يوم الاثنين الماضي، أنه تقرر السماح بعودة تدفق مياه النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس ومدن الشمال الليبي لفترة وجيزة من الزمن، وإعطاء فرصة للجهود المبذولة للإفراج عن «ابننا المخطوف» في أسرع وقت.

وقال بيان صادر عن «مكونات الجنوب الليبي»، ونشرته صفحة البلدية عبر «فيسبوك»: “نحن مكونات الجنوب الليبي عانينا الأمرين طيلة السنوات الماضية من التهميش والتجاهل المستمر واحتسبنا نحن أهل الجنوب ذلك فداءً للشعب الليبي، آملين يوما ما أن تستيقظ ضمائر إخوة الوطن والمصير”.

وأضاف البيان لكن الأمر تجاوز حده عندما أصبح الاختفاء القسري والعقاب الجماعي والقبض على الهوية والانتماء المناطقي منهاج لعمل قوى الأمر الواقع، ولقد فرض الاختفاء القسري للدكتور القذافي علي القذافي المقرحي، -أول أبريل، وهو في طريقه إلى طرابلس، عاصمة كل الليبيين-، على أهله وذويه أن يتخذوا موقفا حازما لتذكير اخوتهم في الوطن بأن ينتبهوا لغيابه، خاصة وأن مناشدة عائلته الصغيرة لم تلق آذانا صاغية عند من يهمه الأمر”.