«الهادي دراه»: لن نقبل بالهدنة حتى لو وافق عليها «السراج» ولا تراجع عن «تحرير ليبيا» بالكامل

قال الهادي دراه، الناطق باسم ما تعرف بـ”غرفة العمليات سرت الجفرة” التابعة لمليشيات حكومة فائز السراج: “نحن مع المصالحة الوطنية، لكن بدون هدنة الآن، فشروطنا للهدنة، لم تعد فقط الرجوع إلى ما قبل 4 أبريل، لكن وتسليم المجرمين لنا أيضاً، لكن ما نعرفه أن حفتر ليس لديه عهد أو ميثاق، وسبق أن وقع ثلاث مرات على الهدنة ولم يلتزم بها، وعليه فلن نرضى بالهدنة وأقولها بكل أسف، ولو وافقت عليها القيادة السياسية والسراج، سوف نمضي لتحرير سرت والجفرة وكل مناطق ليبيا بالكامل في أسرع وقت ممكن” على حد قوله.

أضاف “دراه” في مداخلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “حالة الاستعداد قصوى بعد صدور التعليمات، وجاهزيتنا تامة، ومستعدون لعمل أي شيء، ولدينا عيون تقول أن حفتر يحشد في سرت والوشكة، وهذا دليل على مساعيه للسيطرة على منطقة بوقرين، وقواتنا نجحت في كمين الفراولة، وتم القضاء على المرتزقة، وننتظر التعليمات للهجوم على سرت أو الجفرة” على حد زعمه.

وتابع “دراه”: “منذ أن ترك غسان سلامة ليبيا، وقات حكومة الوفاق في تقدم مستمر، وقواتنا في محور الوشكة ومحور بوقرين على أهبة الاستعداد، وقواتنا جاهزة بعد انتصارات جنوب طرابلس، وأبطالنا يتصدون لأي محاولات تقدم في أي محور، ونحن على استعداد لتحرير مدينة سرت، وفي انتظار التعليمات فقط” على حد قوله.