ليبيا تتجاوز حاجز الـ50 إصابة بفيروس كورونا

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز ليبيا بذلك حاجز الـ 50 إصابة ليكون إجمالي الإصابات وصل إلى 51 حالة.

وفي بيان نشره المركز في ساعات الصباح الأولى، من اليوم الاثنين، عبر صفحته بـ فيسبوك أفاد، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم يوم الأحد (25) عينة جاءت نتائجها (23) عينة سالبة وواحدة موجبة (حالة جديدة) وواحدة موجبة لحالة مخالطة.

وأتى تسجيل الحالتين الجديدتين، بعد مرور يومين لم يسجل خلالهما المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أي إصابات.