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«محلل إسرائيلي» لـ«إخواني كويتي»: لم نبع لـ«حفتر» أسلحة.. وخردتنا أقوى من طائرات حليفنا أردوغان

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

مناوشات كلامية نشبت بين المحامي الإخواني ناصر الدويلة، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي والضابط السابق في الجيش الكويتي وإيدي كوهين، أحد الإعلامين المنتمين للكيان الإسرائيلي والمستشار بمجلس وزراءه، بسبب ادعاءات أطلقها الأول حول حصول الجيش العربي الليبي على أسلحة إسرائيلية.

البداية كانت عن طريق الدويلة، حيث قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “اشترى «حفتر» منظومات دفاع جوي إسرائيلية لعلها توقف سيطرة طيران «حكومة الوفاق» على سماء المعركة”.

وأضاف “لكن اتضح ان قدرة الطائرات التركية أقوى من صواريخ إسرائيل التي من المعتقد أنها باعت «حفتر» خردة بثمن باهظ، ثبت فشلها التام في كبح جماح الأتراك الذين يسندون «قوات بركان الغضب» وطارت فلوس صابر”، على حد زعمه.

ليرد كوهين، على تغريدة الدويلة، قائلا: “الجنرال ناصر الدويلة أؤكد لك أن إسرائيل لم تبيع تركيا أي منظومة دفاع جوي إلى «قوات حفتر»”.

وتابع “وحتى المنظومات الخردة في إسرائيل أقوى من طائرات حليفنا أردوغان فسرعة المنظومات الجوية الإسرائيلية تفوق سرعتك في 1990 عندما هربت أمام الجيش العراقي”.

وتواصل قوات الجيش العربي الليبي، معركتها أمام الغزو التركي الداعم لمليشيات السراج والمرتزقة والعصابات الإجرامية، التي تريد فرض سيطرتها على البلاد، بعدما أذاقت أهالي العاصمة طرابلس ويلات جرائمهم وانتهاكاتهم.

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إخواني كويتي الكيان الإسرائيلي محلل إسرائيلي ناصر الدويلة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اخوانى غبى حقير هرب مثل الصراصير ايام غزو صدام للكويت ولولا الجيش المصرى لكان عبد عند جندى عراقى هذا الحقير

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  • المضحك انه بعد نكسة 1967 قال الاخوان لعبدالناصر اخرجنا من السجون نقاتل اليهود فقال لهم اليهود ارحم منكم وبالفعل ما نراه اليوم فاليهودى عدو واضح نحاربه وجها لوجه اما الاخوانى الحقير خوارج العصر شر خلق الله يعيشوا بيننا ويطعنوننا فى الظهر ويثيروا الفتن بنشر الاكاذيب لهذا امر رسول الله بقتلهم بينما نقاتل اليهود والحمد لله رايت بعينى اكبر معركة جوية سقط فيها اسطورة الطيران الاسرائيلى ودست بقدمى فوق نجمة داود الموجود بحطام طائرة اسرائيلية ونشرت الصورة فى صحيفة الاخبار المصرية طز فى اليهود واخوانهم المفلسين فهم صناعة انجليزية

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  • بغل اخوانى متخلف عقلى نسى ان المشير خليفة حفتر شارك فى انتصار اكتوبر ضد اسرائيل وحصل على اعلى وسام ولايمكن لاسرائيل دعم من خاربها بل على العكس تجند الخوان لحسابها عن طريق ذراع قذر فى قطر يمول قنوات مسعورة مثل التناصح ويشرف عليها الصهيونى عزمى بشارة مستشار امير قطر الاعلامى وراينا سفر رئيس الموساد الاسرائيلى الى قطر اول فبراير الماضى لطلب صرف 15 مليون دولار شهريا لخوان حماس لدورهم القذر فى الانقسام الفلسطينى .فالاخوان خوان عملاء اسرائيل بادلة دامغة

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