«محلل إسرائيلي» لـ«إخواني كويتي»: لم نبع لـ«حفتر» أسلحة.. وخردتنا أقوى من طائرات حليفنا أردوغان

مناوشات كلامية نشبت بين المحامي الإخواني ناصر الدويلة، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي والضابط السابق في الجيش الكويتي وإيدي كوهين، أحد الإعلامين المنتمين للكيان الإسرائيلي والمستشار بمجلس وزراءه، بسبب ادعاءات أطلقها الأول حول حصول الجيش العربي الليبي على أسلحة إسرائيلية.

البداية كانت عن طريق الدويلة، حيث قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “اشترى «حفتر» منظومات دفاع جوي إسرائيلية لعلها توقف سيطرة طيران «حكومة الوفاق» على سماء المعركة”.

وأضاف “لكن اتضح ان قدرة الطائرات التركية أقوى من صواريخ إسرائيل التي من المعتقد أنها باعت «حفتر» خردة بثمن باهظ، ثبت فشلها التام في كبح جماح الأتراك الذين يسندون «قوات بركان الغضب» وطارت فلوس صابر”، على حد زعمه.

ليرد كوهين، على تغريدة الدويلة، قائلا: “الجنرال ناصر الدويلة أؤكد لك أن إسرائيل لم تبيع تركيا أي منظومة دفاع جوي إلى «قوات حفتر»”.

وتابع “وحتى المنظومات الخردة في إسرائيل أقوى من طائرات حليفنا أردوغان فسرعة المنظومات الجوية الإسرائيلية تفوق سرعتك في 1990 عندما هربت أمام الجيش العراقي”.

وتواصل قوات الجيش العربي الليبي، معركتها أمام الغزو التركي الداعم لمليشيات السراج والمرتزقة والعصابات الإجرامية، التي تريد فرض سيطرتها على البلاد، بعدما أذاقت أهالي العاصمة طرابلس ويلات جرائمهم وانتهاكاتهم.