مؤكدًا مقتل 3 ضباط مخابرات تركية.. المسماري: نواجه جيش أردوغان على الأرض الآن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم القوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن ما حدث في البرلمان التركي حول إعلان مقتل ضباط مخابرات في ليبيا، كانوا يعلمونه مسبقاً، خصوصا أنهم تحدثوا عنه وعن مقتل عدد كبير من الأتراك في ميناء طرابلس ومطار معيتيقة.

المسماري أضاف، في مداخلة هاتفية لقناة العربية، أنه قبل شهرين، تم استهداف عدد من الضباط في طرابلس؛ منهم 3 يعملون في جهاز المخابرات التركية، وهناك عناصر أخرى من الجيش التركي قتلوا في قاعدة معيتيقة وأماكن أخرى.

وتابع “يبدو أن الأمر وصل إلى البرلمان التركي، حتى هناك إعلاميون أتراك تحدثوا عن مقتل الضباط الأتراك في ليبيا، وتم الزج بهم في السجن، أحدهم يواجه عقوبة لمدة 9 سنوات بزعم إفشاء أسرار الأمن التركي”.

وأوضح أن التواجد التركي في ليبيا، بقيادة رجب أروغان، الآن تحول من الاستعانة بالعناصر السورية والإرهابيين متعددي الجنسيات إلى الجيش التركي على الأرض بدباباته وطائراته وقواته البرية ومستشاريه وكل الأجهزة التركية العليا.

وطالبت النيابة العامة في تركيا البرلمان برفع الحصانة عن النائب من حزب “الجيد” المعارض، أوميت أوزداغ، للتحقيق معه، تمهيداً لمحاكمته بتهمة إفشاء معلومات حول مقتل عناصر من المخابرات التركية في ليبيا.

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