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المسماري: تركيا كانت تجهز منذ أشهر للهجوم على ترهونة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

 بنغازي-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، “إن تركيا كانت تجهز منذ أشهر وتحشِد الأفراد والمعدات لتنفيذ الهجوم على مدينة ترهونة.

وأشار المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، الأحد، إلى أن الهجوم على ترهونة تم بآلاف المقاتلين والمرتزقة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، لافتا إلى أن استهداف المدينة تم بسبب دعمها للقوات المسلحة ولدورها في مواجهة المخطط التركي.

وأكد المسماري بأن تركيا استفادت من الهدنة وقامت بنقل معدات عسكرية وطائرات استطلاع وطائرات تشويش وطائرات هجومية إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية، وأشار المسماري إلى “إن الجيش رصد تحركات لمجموعات إرهابية في منطقة غدوة”.

وقال المسماري، “إن حكومة السراج تمول مجموعات إرهابية في الجنوب الغربي برعاية تركية وتم رصدها من قبل سرايا الاستطلاع”.

وأضاف المسماري، “إن تركيا وتنظيم القاعدة هي من وراء تحرك المليشيات في كافة مناطق ليبيا”، مؤكداً استمرار الجيش في تطهير مناطق الجنوب الغربي، بمحاذاة الحدود الليبية مع تشاد.

وأكد المسماري بإسقاط الجيش الوطني لـ 5 طائرات تركية مسيرة يوم الخميس والتي كانت تمهد للهجوم على ترهونة، وأضاف، “استطاعت قوات الجيش حرمان الوفاق من قدراتها الجوية التي استخدمها في الهجوم على صبراتة”.

وأوضح المسماري بأن عددا كبيرا من العناصر التي شاركت في الهجوم على العجيلات وصرمان وصبراتة تم القضاء عليها والقبض على بعضهم.

وأشار المسماري بأن الجيش وثق جرائم القتل والخطف والسرقة والتدمير التي ارتكبتها المجموعات المسلحة في صبراتة وصرمان وسوف ترسل إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد المسماري بأن الجيش الوطني حقق تقدمات كبيرة في محاور عين زارة وصلاح الدين وأبو سليم في العاصمة طرابلس.

وأضاف، “الجيش أسقط طائرة تركية مسيرة في الوشكة وهي تختلف عن الطائرات التركية المتعارف عليها، ولم يتم تحديد تبعيتها بعد”.

وقال، “في 17 أبريل قامت مجموعة طائرات تركية بتنفيذ محاكاة لعملية تدمير أهداف في ليبيا، شملت طائرات (إف 16) وطائرات تزود بالوقود”.

وأكد المسماري بأن طائرات نقل المرتزقة تهبط بشكل يومي في طرابلس ومصراتة، وأضاف “إن المعتوه إردوغان يُسمسر في أجور المرتزقة ويدفعها بالليرة التركية ما بين 8 آلاف إلى 9 آلاف ليرة للعنصر”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • مابعد سقوط ترهونة…………………؟؟؟
    سيخسر حفتر وترهونة الحرب لأنهم تحالفوا مع طائفة ملعونة ونظام ملعون وقبائل ملعونة وقيادات ملعونة يبوا يردو للحكم شخص ملعون … فلهذا مصيرهم الهزيمة … يقول الله تعالى (وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ) .

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  • صح النوم الأتراك مندو فترة وبجتمع مع بعض الضباط وامرا الكتائب لوضع خطة من شقين تحرير المدن فى المنطقة الغربية واستطاعو النجاح فى ذلك تم الاتجاه شرقا لتحرير سرت والهلال النفطى وبسبب الاختلاف أعطى الأولوية لترهونة وبدعم كلى تركى وهذا الاختلاف اربك الهجوم نوعا ما الموضوع ليس كما تره انت والابتسامات السخيفة وثيقة النصر الزائفة أن لم تتلقو الدعم البشرى المدرب والسلاح فايامكم معدودة مع تدخل الأتراك مباشرة الآن الحرب على المكشوف ولن تستطيعون مجرات الاتراك

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