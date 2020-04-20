الكاتب العربي محمد موسى: الطائرات التركية المسيرة في سماء ليبيا صارت كالعصافير الشاردة

علق الكاتب العربي محمد موسى، على صورة توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على طائرة تركية مسيرة من طراز بيرقدار، قائلاً: “هذا التوقيع الاردوغاني السلطاني على احدى الطيارات المسيرة تركية الصنع المشحونة إلى ليبيا من طراز بيرقدار لم يدم مفعوله أكثر من 24 ساعة قبل أن تسقطها وسائل دفاع جوي ليبية، حتى الآن نجحت تلك الوسائل في إسقاط 48 طائرة مسيرة تركية خلال عام، سعر الواحدة منها 5 ملايين دولار ويفاخر اردوغان بأن بلده من الدول الأولى في انتاج الطائرات المسيرة على مستوى العالم”.

أضاف “موسى” في منشور على صفحته بالفيسبوك، اليوم : “الخبراء يقولون إن أنظمة التوجيه والتشغيل الالكتروني تعيسة في ذلك الطراز إلى درجة أنها تتساقط بسهولة كأنها عصافير شاردة، إنما توجد في طرابلس حكومة أكثر شرودا تدفع لاردوغان مئات الملايين من الدولارات في شراء السلاح يستفيد منها اردوغان في تطوير الإنتاج العسكري التركي وزيادة كفاءته على حساب العرب الليبيين ومن كيسهم ..وبدمهم !.الطائرات التركية في السماء الليبية كانت مسيرة ولكنها اليوم مخيرة ، خيارها الوحيد هو السقوط ..وانما – وكما يقول المثل الشعبي المصري – رزق الهبل على المجانين !”.