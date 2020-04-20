اليونان ترصد اختراق طائرات تركية للأجواء الليبية

كشفت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، عن رصد اختراق طائرات تابعة لسلاح الجو التركي للأجواء الليبية فوق مياه البحر الأبيض المتوسط يوم الجمعة الماضية الموافق 17 أبريل الجاري.

كما أوضحت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، رصد انتهاك المقاتلات التركية للمجال الجوي اليوناني وسط وجنوب بحر ايجه في ذات اليوم، لافتة إلى أن ما لا يقل عن 16 مقاتلة من طراز «Lockheed Martin F-16s» تابعة للقوات الجوية التركية، دخلت الأجواء الليبية أثناء مهمة تركية في وسط البحر الأبيض المتوسط.

يشار إلى أن الدفاع الوطني اليوناني قام بتسليح وإطلاق 11 مقاتلة من طراز «F-16» من قواعد (خليج سودا وكاستيلي) في جزيرة كريت.