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برلماني مصري: حرب المستعمرين الأتراك ضد ليبيا تستهدف القارة الإفريقية بالكامل

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن ‏الجيش الوطني يواصل انتصاراته والآن بات يسيطر على عدة مواقع بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس والمليشيات وفلول المرتزقة تهرب مذعورة.

بكري وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أضاف:” جيش ليبيا العظيم بقيادة المشير خليفة حفتر وخلفه أبناء الشعب الليبي بكافة فئاته الاجتماعية والقبلية تدعم راية الشرف والعزة والكرامة، راية ‏الجيش الوطني وتعلن النفير العام ضد الخونة والمستعمرين الأتراك وعملائهم المتسللون إلى سوق الجمعة في ترهونة تم حصارهم ودحرهم وتدمير15آلية تركية وقتل وإصابة كل من كانوا فيها، والهتافات بالنصر تدوي في أنحاء ليبيا”.

وتابع: “‏حالة من الهلع والخوف تسيطر على السراج وأتباعه من الخونة والمرتزقة ومندوب المخابرات التركية يصدر الأوامر لحكومة الشقاق العميلة والكل يخضع له داخل طرابلس ومصراتة”.

النائب المصري إختتم:”‏اعترافات مذهلة حصل عليها الجيش الليبي من المرتزقة المقبوض عليهم من السوريين والتشاديين عن حجم الأموال التي تقاضوها وعن الخلافات الداخلية، وعن انهيار المعنويات داخل صفوفهم”.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الحرب ضد ليبيا تستهدف القارة الإفريقية بالكامل،معلقًا: “آن الأوان لأن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا لما تقوم به تركيا في ليبيا وآن الأون لجامعة الدول العربية أن تتخذ موقفًا”.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اتمنى منك يامصطفى التقدم بمشروع قانون فى البرلمان لتفويض الرئيس المصرى لدعم الجيش الليبى فى مكافحة الارهاب وتقدم قوات مت قاعدة محمد نجيب لتكون جاهزة على الحدود الليبية واعلان حالة الطوارئ على الحدود الغربية لمواجهة العدوان التركى ونشر البحرية المصرية عند السلوم وقتها سيفر اردوغان الجبان فهو يعرف قوة الجيش المصرى الذى اسقط حكم المرشد الى الابد

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