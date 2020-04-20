المنصوري : العمليات العسكرية في عين زارة أوشكت على الانتهاء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمر محور عين زارة، اللواء فوزي المنصوري، إن العمليات الآن في الأجزاء الأخيرة من منطقة عين زارة التي يوجد بها أخطر الإرهابيين المطلوبين على قوائم مجلس الأمن من التنظيمات الإرهابية ومجلسي شورى بنغازي ودرنة وتنظيم داعش الإرهابي .

المنصوري أضاف أن القوات تراعي مبدأ السلامة لأفراد الجيش، حيث تستخدم التنظيمات الإرهابية أسلوب المفخخات في محاولة عرقلة التقدم بالمحور، مؤكدا أن الخبرة التي اكتسبتها الوحدات من معاركها السابقة في بنغازي ودرنة ضد التنظيمات الإرهابية مكنتها من إفشال مخططات الإرهابيين.

وأوضح أن العمليات العسكرية بالجبهة الجنوبية لطرابلس قاربت على نهايتها، وأن المرتزقة السوريين وقع منهم أسرى بأعداد كبيرة من بينهم قيادات ميدانية قاتلت في سوريا جنبا إلى جنب مع جبهة النصرة الإرهابية، متابعا أنهم يمتلكون قوات قادرة على صد الهجمات الجوية للطيران المسير الذي تم إسقاط أعداد كبيرة منه في محاور جنوب العاصمة.

من جهتها، أكدت شعبة الإعلام الحربي، أن الوضع العسكري في محاور طرابلس ممتاز، ولم تنجح قوات الوفاق، على الرغم من تلقيها مساعدات عسكرية كبيرة، في السيطرة على مرصد واحد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الشعبة، في بيان لها، أن منصات الدفاع الجوي بـ”القوات المسلحة” أسقطت طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار معيتيقة في جنوب طرابلس.

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