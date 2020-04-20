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المنصوري : العمليات العسكرية في عين زارة أوشكت على الانتهاء

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمر محور عين زارة، اللواء فوزي المنصوري، إن العمليات الآن في الأجزاء الأخيرة من منطقة عين زارة التي يوجد بها أخطر الإرهابيين المطلوبين على قوائم مجلس الأمن من التنظيمات الإرهابية ومجلسي شورى بنغازي ودرنة وتنظيم داعش الإرهابي .

المنصوري أضاف أن القوات تراعي مبدأ السلامة لأفراد الجيش، حيث تستخدم التنظيمات الإرهابية أسلوب المفخخات في محاولة عرقلة التقدم بالمحور، مؤكدا أن الخبرة التي اكتسبتها الوحدات من معاركها السابقة في بنغازي ودرنة ضد التنظيمات الإرهابية مكنتها من إفشال مخططات الإرهابيين.

وأوضح أن العمليات العسكرية بالجبهة الجنوبية لطرابلس قاربت على نهايتها، وأن المرتزقة السوريين وقع منهم أسرى بأعداد كبيرة من بينهم قيادات ميدانية قاتلت في سوريا جنبا إلى جنب مع جبهة النصرة الإرهابية، متابعا أنهم يمتلكون قوات قادرة على صد الهجمات الجوية للطيران المسير الذي تم إسقاط أعداد كبيرة منه في محاور جنوب العاصمة.

من جهتها، أكدت شعبة الإعلام الحربي، أن الوضع العسكري في محاور طرابلس ممتاز، ولم تنجح قوات الوفاق، على الرغم من تلقيها مساعدات عسكرية كبيرة، في السيطرة على مرصد واحد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الشعبة، في بيان لها، أن منصات الدفاع الجوي بـ”القوات المسلحة” أسقطت طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار معيتيقة في جنوب طرابلس.

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  • لن ترضى مصر وتونس والجزاىر والسودان الشقيق بالاحتلال التركي لليبيا , لماذا لايوجد تحرك على الارض ضد الاستعمار التركي الهمجي

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  • فرصة لاستغلال غباوة اردوغان وكلابه كمان لنصب المصيدة لهم فى عين زارة لاصطياد اكبر عدد من الجرذان

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  • يا اخ نورى ﻻيمكن للمعتوه ان يتحرك اﻻ بضوء اخضر من امريكا والغرب فهو مكلف بتوصيل الارهابيين لليبيا علنا حتى يجد الامريكان والطليان فرصة للتدخل فى ليبيا ولو تدخلت اى دولة عربية مباشرة لافساد خطتهم لوجدت ادانة وشجب ومخالفة لحظر الامم المتحدة ولقد فعل هذا اردوغان فى شمال سوربا واعلن بومها انه بضوء اخضر محدد من ترامب تم بعدها سبطرة امربكا على نغط سوريا وفعل هذا اردوغان علنا واعلن بنفسه عن ارسال الدواعش لسيناء وبعدها عرضت امريكا التدخل فرفضت مصر وقامت بسحقهم واليوم الدور على ليبيا للسيطرة على نفطها وااجيش المصرى يتعامل حتى الان بالمثل القبيح المعروف هناك عايز تنيك الجيش ما تورهوشى زبك . اى اعمل ماتريد لكن لاتظهر الاداة التى تستخدمها بينما اردوغان مطلع زبه مع انه مالوش فى النسوان فهو لوطى يحب انه يتناك من ترامب او بوتن !!

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