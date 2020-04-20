«برشان»: من سيطالبنا بمبادرة مع «حفتر» فهو معه فقد ولى زمن المبادرات

قال وحيد برشان، عضو مجلس الدولة الاستشاري، ومدير الشركة الليبية القطرية القابضة للاستثمار: “لن نوقف حرب تحرير الوطن ومناطقنا المحتلة إلي أن نقتلع هذا الإجرام” على حد تعبيره، في إشارة إلى الهجمات التي تشنها مليشيات “فائز السراج” مدعومة بالمرتزقة السوريين الممولين من تركيا.

أضاف “برشان” في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الإثنين قائلاً: “المبادرات التي تحاول إنقاذه سوف تكثر . ومن يقدم هذه المبادرات الآن بعد كل هذه الدماء فهو و حفتر سواء وفى خندق واحد بالنسبة لنا، وقت المبادرات فات وولى.” على حد قوله.