اخبار ليبيا الان

«برشان»: من سيطالبنا بمبادرة مع «حفتر» فهو معه فقد ولى زمن المبادرات

تم النشر منذُ 10 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال وحيد برشان، عضو مجلس الدولة الاستشاري، ومدير الشركة الليبية القطرية القابضة للاستثمار: “لن نوقف حرب تحرير الوطن ومناطقنا المحتلة إلي أن نقتلع هذا الإجرام” على حد تعبيره، في إشارة إلى الهجمات التي تشنها مليشيات “فائز السراج” مدعومة بالمرتزقة السوريين الممولين من تركيا.

أضاف “برشان” في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الإثنين قائلاً: “المبادرات التي تحاول إنقاذه سوف تكثر . ومن يقدم هذه المبادرات الآن بعد كل هذه الدماء فهو و حفتر سواء وفى خندق واحد بالنسبة لنا، وقت المبادرات فات وولى.” على حد قوله.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لن تفلحوا ايها الظالمون وان شاء الله منتصرين ولو اتيتم من سبعين محور ولايمكن ان نترك ليبيا مرتع للارهاب ولعنة الله على الخونة

    رد