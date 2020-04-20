«المرصد السوري» يكشف حصيلة جديدة لأعداد مرتزقة أردوغان في ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن حصيلة جديدة لأعداد مرتزقة أردوغان السوريين في ليبيا، في إطار متابعته لعملية نقل «المرتزقة»، مشيرا إلى أن أعدادهم وصلت إلى 7400 بينهم نحو 200 قتلوا في المعارك.

وقال المرصد في بيان صادر عنه: “وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث قتل 9 من مرتزقة الأتراك خلال معارك مع الجيش الليبي في محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد معارك عنيفة”.

وأضاف “بذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 199 مقاتل، والقتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وأشار إلى أن تركيا نقل المرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب “حكومة السراج” في معاركه مع الجيش الوطني الليبي، حيث رصد المرصد السوري وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا.

وبذلك، ترتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5300 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100 مجند.