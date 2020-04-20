البرلمان العربي يطالب تركيا باحترام السيادة الليبية ووقف توريد السلاح إليها

ليبيا -طالب البرلمان العربي أمس الأحد من تركيا احترام السيادة الليبية ووقف توريد السلاح إليها والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما دعا البرلمان العربي وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية في جلسة افتراضية عقدها اليوم في القاهرة الأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

وناشد البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار، والالتزام بهدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.