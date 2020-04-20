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البرلمان العربي يطالب تركيا باحترام السيادة الليبية ووقف توريد السلاح إليها

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا -طالب البرلمان العربي أمس الأحد من تركيا احترام السيادة الليبية ووقف توريد السلاح إليها والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما دعا البرلمان العربي وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية في جلسة افتراضية عقدها اليوم في القاهرة الأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

وناشد البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار، والالتزام بهدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يزي كذب ودجل واستغفال العامه فالعرب حزمة كرناف والبرلمان مخانيث يستجدي اردوغان ارحم ابوك وارجوك يا اردوغان احترم السياده فأين تفعيل اتفاقيه الدفاع العربي المشترك واين قوات الردع العربيه واين التصنيع الحربي الذي غيرته مصر الي صناعات مدنيه لانتاج سخانات ماء الاستحمام نوع اولمبيك التي تخرب ثاني يوم وفرنيلوات الواحد منهن يغلي الشاي بعد 3 ساعات فاذا الصناعات المدنيه سيئه وغير جيده فمعناها الصناعات الحربيه معدومه آصلا

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