امغيب لـ غوتيريش: هل تعلم الأمم المتحدة أن أردوغان يقوم الأن بعملية غزو مباشر لدولة ذات سيادة

ليبيا – وجه عضو مجلس النواب سعيد امغيب سؤالاً إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

امغيب قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هل تعلم منظمتكم الموقرة ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يكتفي بخرق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حضر توريد السلاح إلى ليبيا فقط وأنه يقوم الأن بعملية غزو مباشر لدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة؟.

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة لم تتوقف عن قصف شاحنات الوقود والأغذية والأدوية ومنازل المدنيين الأبرياء في ترهونة وأنه مازال مستمر في بيع المرتزقة السوريين الذين نشر بينهم مرض كورونا لحكومة السراج.

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