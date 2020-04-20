الطقس في ليبيا يشهد تقلبات جوية مصحوبة برياح قوية

طرابلس-العنوان

تشهد حالة الطقس، اليوم الاثنين، تقلبات جوية مصحوبة برياح قوية على ليبيا؛ وذلك نتيجة عبور منخفض جوي صحراوي.

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد تشهد الأجواء الليلة ونهار الثلاثاء رياح جنوبية “قبلي” نشطة على مناطق واسعة من الجنوب والحمادة الحمراء والمناطق الغربية والخليج.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تتسبب الرياح في إثارة الغبار وتدني الرؤية الأفقية، وتتحول بداية من ظهر الغد إلى غربية على مناطق الشمال الغربي.

وتشهد الأجواء احتمالية هطول أمطار خفيفة على المناطق الساحلية وجبل نفوسة والدواخل بشكل متفرق مصحوب بخلايا رعدية متفرقة خلال الصباح.

فيما تكون الرياح نشطة على الخليج ومناطق الشمال الشرقي في اليومين المقبلين وتتسبب في إثارة الغبار ببعض المناطق.

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا بمناطق الجنوب والجفرة والخليج لتصل أواسط الثلاثينات، وترتفع نسبيا بالمناطق الشرقية، بينما تسجل الحرارة تراجعا بالمناطق الغربية مقارنة بهذا اليوم.