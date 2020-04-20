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تحضيرات لعزل الليبيين العالقين في إيطاليا ومالطا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت سفارتا ليبيا لدى مالطا وإيطاليا الرعايا الليبيين الراغبين في العودة إلى البلاد بسرعة التسجيل في الإجراءات المعلن عنها في كلا السفارتين.

ودعت السفارة الليبية لدى إيطاليا المواطنين بسرعة التسجيل خلال ستة أيام من تاريخ الإعلان المنشور في صفحة السفارة الليبية الصادر في العشرين من أبريل للتسجيل في فنادق الإقامة المخصصة للحجر الصحي ومن ثم إجراء العودة إلى ليبيا .

فيما نشرت السفارة الليبية لدى مالطا إعلانها أيضا للمواطنين ببدء التوجه إلى فندق الفيفالدي بسان جوليان يوم الثلاثاء ابتداء من الساعة الثانية ظهرا لبدء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد لإتمام إجراءات الحجر الصحي والعودة إلى ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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