تحضيرات لعزل الليبيين العالقين في إيطاليا ومالطا

طالبت سفارتا ليبيا لدى مالطا وإيطاليا الرعايا الليبيين الراغبين في العودة إلى البلاد بسرعة التسجيل في الإجراءات المعلن عنها في كلا السفارتين.

ودعت السفارة الليبية لدى إيطاليا المواطنين بسرعة التسجيل خلال ستة أيام من تاريخ الإعلان المنشور في صفحة السفارة الليبية الصادر في العشرين من أبريل للتسجيل في فنادق الإقامة المخصصة للحجر الصحي ومن ثم إجراء العودة إلى ليبيا .

فيما نشرت السفارة الليبية لدى مالطا إعلانها أيضا للمواطنين ببدء التوجه إلى فندق الفيفالدي بسان جوليان يوم الثلاثاء ابتداء من الساعة الثانية ظهرا لبدء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد لإتمام إجراءات الحجر الصحي والعودة إلى ليبيا.

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