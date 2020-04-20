وزارة الصحة تحتفل بانتهاء فترة الحجر الصحي للعناصر الطبية بمستشفي الكويفية بنغازي

شاركت وزارة الصحة بالحكومة الليبية في الاحتفالية التي اقيمت بمستشفي الكويفية للامراض الصدرية بنغازي وذلك بالتزامن مع انتهاء فترة الحجر الصحي للاطباء الذين تعاملوا مع الحالة الصفرية وعددهم “15” عنصر من العناصر الطبية والطبية المساعدة .

وحضر فعاليات الاحتفال مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة الصحة محمد الجبالي ومدير ادارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي بالاضافة الي حضور الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الصحة السيد معتز الطرابلسي وذلك نيابه عن وزير الصحة الدكتور سعد عقوب للمشاركة في مراسم الاحتفال .

كما تثمن وزارة الصحة مجهودات مدير عام مستشفي الكويفية الدكتور أنس البرغثي و جميع العاملين الذين قدموا كل الجهود لتقديم أفضل الرعاية الطبية والنفسية لكافة حالات الاشتباه وتوفير كل متطلبات الرعاية الصحية.

كما عبرت أطقم الأطباء والتمريض بمستشفى الكويفية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة “14” يوما .

واتمام كافة الفحوصات المخبرية والاجراءات الطبية عن ابتهاجها، بعلامات النصر معبرين عن فرحتهم بمشاركة وزارة الصحة ليعبرون عن تضامنهم معهم وأنهم شركاء معهم بكل شئء وذلك في أجواء وطنية تغمرها السعادة والفرحة التي ارتسمت على وجوه الاطقم الطبية العاملة بالمستشفي إيذانا بانتهاء فترة الحجر وخروجهم بعد أسبوعين من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.

وتؤكد وزارة الصحة عزم كافة الاطقم الطبية بالمستشفي علي الاستمرار في العمل والعطاء أنهم سوف يعودون لمتابعة عملهم بكافة اقسام المستشفي لمجابهة فيروس كورونا المستجد .