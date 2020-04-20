الصحة تثمن جهود مستشفي الكويفية في التعامل مع أزمة كورونا

أقيمت بمستشفي الكويفية للأمراض الصدرية بنغازي، احتفالية بالتزامن مع انتهاء فترة الحجر الصحي للاطباء الذين تعاملوا مع الحالة الصفرية وعددهم “15” عنصر من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وثمنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، خلال الاحتفالية مجهودات مدير عام مستشفي الكويفية أنس البرغثي وجميع العاملين الذين قدموا كل الجهود لتقديم أفضل الرعاية الطبية والنفسية لكافة حالات الاشتباه وتوفير كل متطلبات الرعاية الصحية.

وأكدت وزارة الصحة، عزم كافة الاطقم الطبية بالمستشفي على الاستمرار في العمل والعطاء أنهم سوف يعودون لمتابعة عملهم بكافة اقسام المستشفي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.