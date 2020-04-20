«بن صالح» من «مصراتة»: لو أقمنا سوراً حول «ترهونة» و«بني وليد» لمنعنا «حفتر» عن دخولهما

زعم سليمان بن صالح، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” باعتباره “محلل عسكري واستراتيجي”، أن مدينتي “ترهونة” و”بني وليد” تعاديان محيطهما من المدن المجاورة، وقال: “مدينة مثل بني وليد أو مثل ترهونة ليس عندها منفذا على البحر ولا تشترك في حدود مع دولة أخرى وهذا يعني أنه إذا قام جيرانها وأحاطوها بسور فإن حفتر يعجز عن الدخول إليها” على حد قوله.

أضاف “بن صالح” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “المياه التي تشربها والكهرباء التي تستهلكها والاتصالات التي تستخدمها والوقود الذي تحرقه والتموين الذي تأكله كلها تأتي إلى المدينتين من المدن المجاورة او عن طريقها ومع ذلك تصطف مع عجوز يقيم في مكان يبعد عنهما أكثر من ألف كيلو متر وتعاديان من أجله جيرانهما ومحيطهما فتدخلان في حرب ضدهم لا ناقة لهما فيها ولا جمل” على حد قوله، متجاهلاً أن المدينتين تعاديان الوجود العسكري التركي، وتواجد المرتزقة السوريين الذين يستعين بهم فائز السراج في حربه ضد الجيش الوطني الليبي.