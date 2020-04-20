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«بن صالح» من «مصراتة»: لو أقمنا سوراً حول «ترهونة» و«بني وليد» لمنعنا «حفتر» عن دخولهما

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

زعم سليمان بن صالح، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” باعتباره “محلل عسكري واستراتيجي”، أن مدينتي “ترهونة” و”بني وليد” تعاديان محيطهما من المدن المجاورة، وقال: “مدينة مثل بني وليد أو مثل ترهونة ليس عندها منفذا على البحر ولا تشترك في حدود مع دولة أخرى وهذا يعني أنه إذا قام جيرانها وأحاطوها بسور فإن حفتر يعجز عن الدخول إليها” على حد قوله.

أضاف “بن صالح” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “المياه التي تشربها والكهرباء التي تستهلكها والاتصالات التي تستخدمها والوقود الذي تحرقه والتموين الذي تأكله كلها تأتي إلى المدينتين من المدن المجاورة او عن طريقها ومع ذلك تصطف مع عجوز يقيم في مكان يبعد عنهما أكثر من ألف كيلو متر وتعاديان من أجله جيرانهما ومحيطهما فتدخلان في حرب ضدهم لا ناقة لهما فيها ولا جمل” على حد قوله، متجاهلاً أن المدينتين تعاديان الوجود العسكري التركي، وتواجد المرتزقة السوريين الذين يستعين بهم فائز السراج في حربه ضد الجيش الوطني الليبي.

 

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لن تفلحوا ايها الظالمون وان شاء الله منتصرين ولو اتيتم من سبعين محور ولايمكن ان نترك ليبيا مرتع للارهاب ولعنة الله على التباع قنونوا وكل الخونة

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  • واضح انه بيتعاطى ترامادول مغشوش او مهبول من الدرجة الاولى فمن الذى يبنى السور ومن يحميه مرتزقة سوريا ام الاختلال الاسرائيلى وهل منع وجود درنة على البحر وتواجد الاف الارهابيين بها الجيش الوطنى من تحريرها وهل ترهونة يابن الميبونة هى وحدها من تجاهد ضد الخوان والمرتزقة وهل اصلا للخوان وزن شعبى بشهاة اخوانى سابق السوبحلى لايمثلوا 7% ولهذا استعانوا بمرتزقة مأجورين لانهم منبوذين شعبيا وحتى يابن المجنونة بفرض حصار ترهونة وهذا بالطبع اوهام ويستنفذ كل الخرفان الا توجد امدادات متصلة من طبرق حتى شرق مصراته وبامكانها تحت غطاء جوى دخول مصراته من الشرق والاتفاف حول المحاصرين لها تعيشون فى اوهام الا تنسوا الانتخار ياحمار عند اسوار مطار طرابلس وهو قريب لقلب طرابلس وبعد 30 محاولة استنجتدم باردوغان
    ولانكم اغبياء فمن المستحيل ان يسمح الجيش المصرى باختراق امنه القومى ووقت الجد ستروا اعصار يدفنكم تحت الارض حتى لو بنيتم سور حول مصراته فلن ينفعكم فمن حبس ربكم الاعلى كبيركم الذى علمكم الخزعبلات المرشد العام للخوان لعنه الله تصور مع نائبه خيرت الشاطر انهم سيحكموا العالم والان سبع سنوات ذليل وانتم تسيروا على خطاه نحى سروالك ياغبى الدور عليك تتناك من المرتزقة السوريين

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  • لو أحطت شرفك بسور من التقوي الله والرجوع للحق ماكان شرفك دنسته العماله للاتراك ولا استباحه السوريين في مصراته وفي ابوقرين والعجب ان كل من هو فاقد للشرف تجده منظم علي العمياني لأخوان الشيطان المفسدين المفلسين اعداء العروبه والدين

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