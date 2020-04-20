وزارة الصحة تشارك في الاحتفال بانتهاء فترة الحجر الصحي للعناصر الطبية بمستشفي الكويفية بنغازي

بنغازي 20أبريل 2020 (وال) – شاركت وزارة الصحة بالحكومة الليبية في الاحتفالية التي أقيمت بمستشفي الكويفية للأمراض الصدرية بنغازي وذلك بالتزامن مع انتهاء فترة الحجر الصحي للأطباء الذين تعاملوا مع الحالة الصفرية وعددهم “15” عنصر من العناصر الطبية والطبية المساعدة .

وحضر فعاليات الاحتفال مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة الصحة الأستاذ محمد الجبالي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة الاستاذ نوري الفسي بالإضافة إلى حضور الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الصحة معتز الطرابلسي، وذلك نيابة عن معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب للمشاركة في مراسم الاحتفال .

كما تثمن وزارة الصحة مجهودات مدير عام مستشفي الكويفية الدكتور أنس البرغثي و جميع العاملين الذين قدموا كل الجهود لتقديم أفضل الرعاية الطبية والنفسية لكافة حالات الاشتباه وتوفير كل متطلبات الرعاية الصحية.

كما عبرت أطقم الأطباء والتمريض بمستشفى الكويفية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة “14” يوما وإتمام كافة الفحوصات المخبرية والإجراءات الطبية عن ابتهاجها بعلامات النصر، معبرين عن فرحتهم بمشاركة وزارة الصحة ليعبرون عن تضامنهم معهم وأنهم شركاء معهم بكل شيء وذلك في أجواء وطنية تغمرها السعادة والفرحة التي ارتسمت على وجوه الأطقم الطبية العاملة بالمستشفي إيذانا بانتهاء فترة الحجر وخروجهم بعد أسبوعين من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.

وتؤكد وزارة الصحة عزم كافة الأطقم الطبية بالمستشفي على الاستمرار في العمل والعطاء أنهم سوف يعودون لمتابعة عملهم بكافة اقسام المستشفي لمجابهة فيروس كورونا المستجد . (وال – بنغازي)

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