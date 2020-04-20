تقرير إيطالي: أردوغان يلقي بثقله في ليبيا لدعم مليشيات السراج

أكدت مصادر أممية وإيطالية، أن نظام أردوغان في تركيا يواصل انتهاك قرار مجلس الأمن بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مشيرة إلى أن أنقرة تعتزم توسيع عدوانها عبر دعم مليشيات طرابلس بمقاتلات من طراز “إف 16”.

ورصد تقرير أممي تزايد انتهاك تركيا لقرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، خاصة في الفترة من يناير إلى أبريل 2020، حيث زود نظام أردوغان مليشيات طرابلس بأنظمة تسليح عديدة، بحسب بوابة «العين» الإخبارية.

ونقلت صحيفة تاغس تسايتونج الألمانية، اليوم الاثنين، عن مصادر أممية، لم تسمها، قولها: “إن فريق الأمم المتحدة المعني بمراجعة امتثال الأطراف المختلفة لقرار حظر تصدير السلاح، رصد منذ بداية 2020 وحتى الآن اختراق سفينتين حربيتين تركيتين للقرار، فضلا عن عمليات نقل سفن حاويات تركية لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي (كوركوت) ومدرعات إلى طرابلس؛ حيث توجد مليشيات حكومة السراج”.

ورصد موقع (ItalMilRadar)، الإيطالي المعني بمتابعة التحركات العسكرية في البحر المتوسط، يوم الجمعة الماضي، اقتراب مقاتلات تركية من ليبيا، فيما نقلت الصحيفة الألمانية عن مصادر إيطالية لم تكشف عن هويتها قولها: “تركيا تعد على ما يبدو لتوسيع عدوانها في ليبيا”، مضيفة “مقاتلات إف 16 تركية في طريقها إلى هناك”.

أما صحيفة دير ستاندرد السياسية النمساوية، فقالت إن مليشيات طرابلس “حصلت خلال الأيام الماضية على عدد من الطائرات بدون طيار (الدرونز) من تركيا وقطر، فضلا عن أجهزة تشويش على الرادار من أنقرة”، متابعة “حكومة السراج لا تملك جيشا نظاميا، وإنما مليشيات مسلحة تضم عددا من المرتزقة السوريين وأعضاء في تنظيمات إرهابية أرسلتهم أنقرة وتقود تلك المجموعة الغريبة من المقاتلين ضباطا بالجيش التركي”.

ولفتت إلى أن “تدخل سفن حربية تركية في القتال في ليبيا وإطلاقها صواريخ أرض جو من البحر خلال الشهر الجاري يعد انتهاكا واضحا لكل القرارات الأممية المتعلقة بالأزمة الليبية، ولمخرجات مؤتمر برلين”.

وأول من أمس، كشفت مصادر عسكرية ليبية رفيعة عن أسماء الطاقم التركي المسؤول عن جلب الطائرات المسيرة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا، وفي هذا الإطار برز اسم “الباي تاراكان” وهو مقدم بالجيش التركي من القوات الخاصة المسؤول الحالي عن مدافع الهاون الموجهة والدرونز.

بدورها، شددت غابرييلا هاينريش، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) المشارك في الحكومة الألمانية، على أن أسباب تدهور الأوضاع في ليبيا، وكسر مخرجات مؤتمر برلين، هو ضعف الرقابة على سواحل طرابلس ومجالها الجوي، ما يسمح لتركيا بانتهاك حظر تصدير السلاح لهذا البلد.

وكتبت هاينريش في مقال بموقع “تي أون لاين” الإخباري الألماني: “تحرك الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح عندما قرر استخدام مهمة إيريني في البحر المتوسط، لمراقبة مدى التزام الأطراف المختلفة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وعلينا جميعا دعم هذه المهمة بشكل فعال”، مضيفة “لكن إيريني مطالبة بتوسيع عملها لضمان رصد كل الانتهاكات سواء بحرا أو جوا أو برا”، موضحة أنه “يمكن للبعثة أن تجمع المعلومات حول التحركات على الحدود الليبية، عبر الأقمار الصناعية أو طائرات الاستطلاع”.

وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا، أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المليشيات المسلحة.