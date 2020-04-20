«الهنقاري»: سيطرة «بركان الغضب» على الأجواء تسمح لهم بالوصول إلى «الرجمة»

أعرب محمد الهنقاري، المحلل السياسي، الموال لـ”حكومة الوفاق” عن سعادته بما سماها “انتصارات بركان الغضب”، وقال مستبشراً بإيجاز صحفي لـ”العقيد طيار محمد قنونو” المتحث باسم “قوات السراج”: “صباح الانتصارات .. اسقاط طائرة مسيرة للعدو المتمرد حفتر في محيط ابوقرين ” على حد زعمه.

أضاف “الهنقاري” المؤيد للوجود التركي في ليبيا، وأحد الوجوه دائمة الظهور على قنوات “الإخوان” على حسابه بـ”فيسبوك”: “هذا يعني سيطرة قوات بركان الغضب علي الاجواء بالدفاعات الجوية مما يسمح لقواتنا التقدم شرقا حتي الوصول الي وكر رأس الأفعي في الرجمة” على حد زعمه، في إشارة إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

يشار إلى أن محمد الهنقاري اعتاد في مداخلاته الهاتفية والتلفزيونية عبر قنوات الإخوان على إطلاق التصريحات الغريبة المثيرة التي أثارت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، كان من بينها أن قادة «بركان الغضب» أذكياء ويستطيعون إنهاء حمولة 80 شاحنة بقذيفة واحدة.