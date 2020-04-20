اخبار ليبيا الان

«الهنقاري»: سيطرة «بركان الغضب» على الأجواء تسمح لهم بالوصول إلى «الرجمة»

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أعرب محمد الهنقاري، المحلل السياسي، الموال لـ”حكومة الوفاق” عن سعادته بما سماها “انتصارات بركان الغضب”، وقال مستبشراً بإيجاز صحفي لـ”العقيد طيار محمد قنونو” المتحث باسم “قوات السراج”: “صباح الانتصارات .. اسقاط طائرة مسيرة للعدو المتمرد حفتر في محيط  ابوقرين ” على حد زعمه.

أضاف “الهنقاري” المؤيد للوجود التركي في ليبيا، وأحد الوجوه دائمة الظهور على قنوات “الإخوان” على حسابه بـ”فيسبوك”: “هذا يعني سيطرة قوات بركان الغضب علي الاجواء بالدفاعات الجوية مما يسمح لقواتنا التقدم شرقا حتي الوصول الي وكر رأس الأفعي في الرجمة” على حد زعمه، في إشارة إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

يشار إلى أن محمد الهنقاري اعتاد في مداخلاته الهاتفية والتلفزيونية عبر قنوات الإخوان على إطلاق التصريحات الغريبة المثيرة التي أثارت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، كان من بينها أن قادة «بركان الغضب» أذكياء ويستطيعون إنهاء حمولة 80 شاحنة بقذيفة واحدة.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هل يوجد فى القرن الواحد والعشرين اغبياء بهذا المستوى حتى المسطول لا يفكر بهذا التخلف فهذا الحمار تصور مثل اخوانه فى مصر انه يمكنهم بسهولة ان يفعلوا ذلك دون ان يجدوا اى رد حاسم اليس باستطاعة الجيش الوطنى ان يدمر مقارات حكومة المليشيات بمن فيها الكل سيقول انه يمكن ذلك بالمدفعية وبسهولة ومن قبل فكر مهبول مثله بان يتوجه الى مقر قيادة الجيش المصرى فى العباسية على اساس انه فى وجود دروع بشرية سيتمكنوا من اقتحام المقر وتصدت لهم قوات الصاعقة وطاردتهم فى الشوارع ولقنتهم درسا قاسيا والان المعتوه الذى قادهم لذلك ذليل فى السجن احلموا براحتكم ولكن استعيدوا ما حدث فى مصر لمن فعلوا اكثر مما تحلموا به وفى النهاية هلكوا بفضل غباوة اردوغان صعد بهم الى الهاوية وكذلك يصعد الان بالخوان ويعشوا فى اوهام ويفوقوا على كابوس مزعج كالعادة فى السجون

    رد