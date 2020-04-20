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“أحوال التركية”: السراج تحت قبضة المسلحين الإسلاميين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شكلت الخطوة التي أقدمت عليها قوات الوفاق، في تحركها وسيطرتها على مدينة صبراتة وصرمان وزلطن والجميل، نقطة هامة في الصحافة الدولية، لكونها تمثل تحولا جديدا في مجريات حرب طرابلس.

لكن اللافت أن هذا التحول، كان بسبب التدخل التركي ودعمه لقوات حكومة الوفاق، برا وجوا وبحرا، لا بسبب تفوق عناصر الوفاق المناهضة للجيش للوطني، بحسب تحليل لصحيفة أحوال التركية.

الصحيفة في سياق تحليلها للتغير الذي طرأ على حكومة الوفاق، ذكرت أن المرتزقة السوريين لم يشاركوا في العمليات الأخيرة، وأن ما حدث تم تنفيذه من قبل الإسلاميين، وهو الأمر الذي أثار تخوف الدبلوماسيين الأجانب والمراقبين الليبيين، مشيرة في ذات الوقت إلى أن فائز السراج قد أصبح الآن تحت قبضة المسلحين الإسلاميين.

الأكثر خطورة في هذا التغيير، الذي تطرقت إليه الصحيفة، هو فرار قرابة أربعمائة سجين من سجن صرمان، بينهم إسلاميون أفرجت عنهم قوات الوفاق، لحظة وصولها للمدينة، الأمر الذي أزعج أهالي المنطقة، وأثار تخوفهم من ارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية، كما كان الحال في سنوات مضت.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ليسوا اسلاميين فالاسلام رحمة للعالمين والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده وهؤلاء متنطعون وعد رسول الله بهلاكهم وهؤلاء مفلسون وخوارج كلاب النار الاشرار فلا تشوهوا صورة الاسلام بهؤلاء الشواذ عن الاسلام يرفعون لافته اسلامية ومعاملاتهم يهودية فالتيار الاسلامى يقاس بالمعاملات وليس العبادات لان الخوارج اكثر عبادة من الجميع ومع ذلك هم شر خلق الله والمنافق محسوب على الاسلام ويامر بالمنكر وينهى عن المعروف ومصيرة مع الكفار النار قال تعالى :-
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(67)
    وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ(68)
    كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ أُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الُّدنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ(69)

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