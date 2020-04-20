الكهرباء: انقطاع مفاجئ لأحد محطات الجهد بطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، حدوث انقطاع مفاجئ على خط التكوين داخل محطة جهد 11/30/220 سيدي حامد بطرابلس نتيجة كابل معطوب.

وقالت الشركة، أنه وعلى الفور قامت فرقة الحفريات بدائرة توزيع حي الأندلس، بعد إجراء الاختبارات بالتعاون مع دائرة متابعة التشغيل طرابلس لتحديد العطب، حيث قامت فرقة المناوبة بقسم الصيانة بمتابعة مكتب التشغيل والصيانة الشاطئ بتجهيز الوصلات وإجراء أعمال الصيانة لكابل معطوب شملت تنفيذ وصلتين ضغط عالي مع تنفيذ رأس لكابل زيتي وكابل مسافة 6 متر لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة حي الأندلس، لافتة إلى أن اعمل جاري على تشغيل الكابل بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات التشغيلية.