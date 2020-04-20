بينهم أربع ليبيين .. محكمة مصرية تؤجل محاكمة 11 متهمًا بالتخابر مع داعش في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قررت الدائرة الأولي لمكافحة الإرهاب، بجمهورية مصر العربية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة بالقاهرة، تأجيل أولي جلسات محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة بـ”التخابر مع داعش” في ليبيا، لجلسة السابع من يونيو المقبل.

وكان النائب العام المصري، أحال المتهمين إلى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، حسبما ذكر موقع “اليوم السابع” المصري .

وشملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا بمصر تحقيقاتها، فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد حسن “مصري الجنسية” بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمون الليبيون عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب، لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بمصر، تردد محمد رجب عبدالواحد حسن، على ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017م، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

يشار إلى أن ناصر جهاز المباحث الجنائية فرع المرج والساحل والحزام المعروف بالأدلة الجنائية المرج بالتعاون مع الشرطة القضائية المرج تمكنوا من القبض على هؤلاء العناصر الإرهابية من الجنسية المصرية في التاسع من يناير من العام الماضي .

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