صيانة خط كهرباء «الزهراء – الهيرة»

نفذت فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة خط الكهرباء «الزهراء – الهيرة» جهد 220 كيلوبايت.

وأصلحت الفرق الأعطال في البرج رقم 4 في الخط من ناحية محطة الزهراء، حسب بيان شركة الكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأمس، أعلنت الشركة انقطاع التيار على منازل المواطنين في منطقة المصابحة وما جاورها، نتيجة الاشتباكات الجارية منذ يومين، والتي أسفرت عن تضرر محول القدرة الوحيد بمحطة المصابحة جهد 11/30ك٠ف.

اقرأ أيضا: شركة الكهرباء: أنقذوا محطة جنوب طرابلس

كما وجهت الشركة شكاوى عديدة نتيجة غلق صمامات الغاز المغذية لعدة محطات توليد كهرباء، إضافة إلى السرقات التي تعرضت إليها معدات الشركة أخيرا، ما أسفر عن خلل في تغذية الشبكة الكهربائية، وانقطاع التيار عن العديد من المناطق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا