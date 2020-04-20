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مقتل «امكيكة» التابع لـ«جويلي» في محور الطويشة.. هذه قصته

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

لقى المدعو عبدالرحمن صالح امكيكة الزنتاني، أحد عناصر مليشيا المجلس العسكري ثوار الزنتان، بإمرة “أسامة جويلي”، حتفه، يوم أمس الأول، في محور الطويشة بالعاصمة طرابلس، خلال مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية.

قالت مصادر لـ”الساعة 24” إن المذكور، وهو مواليد 1995 ومن سكان مدينة الزنتانن، سبق له أن شارك في عمليه اغتيال الشيخ فتحي عون رئيس قوة دعم مديريات المنطقة الغربية والجنوبية فى مدينة الزنتان والتي تعرف بلجنة الـ 200 أثناء تواجده في منطقة “السوق” بمدينة الزنتان في 17 مايو 2018 .

أضافت المصادر: “شارك معه الشقيقان ( طلحة وحسن) وهم أبناء شقيق أسامة الجويلي في عملية الإغتيال التي جاءت لإسباب عائلية ليس لديها أي إرتباط ايدلوجي أو سياسي أو جهة عسكرية، فيما لا يزال مصير الشقيقين غير مثبت منذ الواقعة أن كانوا قد هربوا إلي تركيا أو متواجدين بليبيا .

وأوضحت المصادر، أن “امكيكة” كان قد قُبض عليه، ونقل إلي أحد السجون في مدينة “غريان” وتمكن من الخروج من السجن بعد أن سيطرت المليشيات علي مدينة غريان في 26 يونيو 2019، ليلتحق بالمليشيات، وتحديدا مليشيا “المجلس العسكري ثوار الزنتان” وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية وشارك في الهجوم علي مدن الساحل الغربي من طرابلس “صبراتة و صرمان”.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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