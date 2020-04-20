غرفة مكافحة كورونا بسبها تستلم مولدات مباني العزل الصحي

أخبار ليبيا24

استلمت غرفة مكافحة وباء كورونا بسبها صباح اليوم مولدات كهربائية مخصصة للحجر الصحي الأولي، ومبنى العزل الصحي بالمدينة.

وكانت المولدات مقدمة من اللجنة العليا لمجابة جائحة كورونا المشكلة من قبل القيادة العامة للجيش العربي الليبي، والتي أرسلت شحنة مساعدات طبية لتجهيز مباني العزل الصحي، ضمن خطة مكافحة الوباء.

وقال مدير مركز العزل الصحي بسبها علي السعيدي لأخبار ليبيا24، إن الغرفة استلمت صباح اليوم مولديْن، احدهما لمبنى العزل الأولي والآخر لمقر العزل الصحي، مبينا ان وصول المولدات سينعكس إيجابا على وتيرة العمل داخل مباني العزل، وسيمكن من تجهيز جميع المعدات، وتشغيل أجهزة التنفس الاصطناعي في فترات انقطاع التيار الكهربائي.

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