المرصد السوري: ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 5300 شخص

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 5300 شخص بينهم نحو 200 شخص قتلوا خلال المعارك.

وقال عبد الرحمن في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن المرصد وثق مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث قتل 9 عنصر من مرتزقة أردوغان خلال معارك مع قوات الجيش على محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد معارك عنيفة.

وأوضح عبد الرحمن أن حصيلة القتلى في صفوف مرتزقة أردوغان بلغت 199 مقاتل، مشيرا إلى أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، موضحا أن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات في محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وأشار عبد الرحمن أن تركيا تواصل المرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في معاركه مع الجيش مبينا أن المرصد السوري رصد وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا وبذلك، ترتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5300 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100 مجند.